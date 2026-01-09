Lionel Scaloni habló sobre la situación de los jugadores que cambian de club: "El rendimiento decide"

"No tendríamos que meternos, nunca lo hicimos", sostuvo el DT sobre las elecciones que tienen que tomar los futbolistas. "Y una vez que tome una decisión, analizar lo futbolístico y ver si están rindiendo al nivel que tienen que estar. La decisión que tomen la valoraremos. Thiago es un jugador importante para nosotros", agregó.

De esta manera, Scaloni afirmó que "el rendimiento será el que decida al final, ni la liga ni el equipo", en relación a la convocatoria en la lista de 26.

scaloni