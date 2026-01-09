Lionel Scaloni habló sobre la situación de los jugadores que cambian de club: "El rendimiento decide"
El DT habló de una de las preocupaciones rumbo al Mundial 2026, por la falta de minutos de algunos futbolistas; y también confirmó un reciente encuentro con Lionel Messi.
A menos de seis meses para el Mundial 2026, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, brindó una extensa entrevista en la que dio detalles de los preparativos y se refirió a la situación de los futbolistas que buscan un lugar en la lista pero que se encuentran en pleno cambio de club.
En primer lugar, el DT confirmó el encuentro que mantuvo días atrás con Lionel Messi, aunque no dio detalles sobre lo que hablaron. La expectativa, por supuesto, es conocer la definición final del capitán respecto a su presencia o no en la próxima Copa del Mundo.
"Hablé con Leo y con la mayoría de los chicos para darles nuestras perspectivas. En espeicla porque faltan seis meses y está bueno hablar ahora para ver qué falta", indicó Scaloni en la entrevista con AFA Estudio, y bromeó: "Fue fácil porque estaba al lado de mi casa. Igual las fotos me delataron pero no hay por qué negarlo.
De todos modos, el entrenador argentino valoró estas charlas con sus dirigidos, ya que consideró que "es importante de cara a lo que viene".
En tanto, Scaloni también se expresó respecto a varios futbolistas que con un pie o pie y medio dentro de la lista no tienen continuidad en sus equipos y buscan una salida a tan poco del Mundial, como el caso de Thiago Almada, que podría dejar Atlético de Madrid en este mercado de pases y regresar al fútbol de Brasil.
"No tendríamos que meternos, nunca lo hicimos", sostuvo el DT sobre las elecciones que tienen que tomar los futbolistas. "Y una vez que tome una decisión, analizar lo futbolístico y ver si están rindiendo al nivel que tienen que estar. La decisión que tomen la valoraremos. Thiago es un jugador importante para nosotros", agregó.
De esta manera, Scaloni afirmó que "el rendimiento será el que decida al final, ni la liga ni el equipo", en relación a la convocatoria en la lista de 26.
