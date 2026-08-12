PSG le ganó 2-1 a Aston Villa y se consagró campeón de la Supercopa de Europa

Khvicha Kvaratskhelia abrió el marcador a los 20 minutos del primer tiempo:

¡¡PERO POR FAVOR, QUÉ ZAPATAZO!! Khvicha Kvaratskhelia hizo su jugada típica y sacó un derechazo TOP para vencer a Marco Bizot y marcar el primero de PSG ante Aston Villa en la Supercopa.



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Luego de fallar algunas oportunidades, Brian Madjo empató el encuentro en la última jugada del primer tiempo:

Brian Madjo (17 años) sorprendió a todos en las tribunas y marcó el 1-1 de Aston Villa vs. PSG en la Supercopa.



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Desiré Doué, luego de la revisión del VAR, estiró la ventaja nuevamente para el equipo parisino:

¡CLARO, DESIRÉ! DOUÉ picó solo en velocidad y, tras un gran pase de Dembélé, marcó el 2-1 de PSG sobre Aston Villa en la Supercopa de Europa. El tanto se revisó y se convalidó.



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La consagración representa otro logro importante para el conjunto parisino, que atraviesa una etapa histórica después de haber conquistado por primera vez la Champions League y luego haber vuelto a levantar el trofeo en la edición siguiente. Ahora, PSG agregó la Supercopa de Europa a sus vitrinas y comenzó la nueva temporada de la mejor manera posible: con otro título internacional. Para Aston Villa, en cambio, la derrota significó quedarse a las puertas de una nueva conquista después de su histórica campaña en la Europa League.

El Stadion Salzburg fue escenario de la primera gran definición europea de la temporada y terminó con celebración francesa. PSG ganó 2-1, volvió a demostrar su jerarquía y se quedó con la Supercopa de Europa.

PSG vs. Aston Villa, por la Supercopa de Europa: formaciones

PSG: Matvey Safonov; Illia Zabarnyi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Dro Fernández; Ibrahim Mbaye, Senny Mayulu y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

Matvey Safonov; Illia Zabarnyi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Dro Fernández; Ibrahim Mbaye, Senny Mayulu y Khvicha Kvaratskhelia. Aston Villa: Maarten Bizot; Matty Cash, Victor Lindelöf, Pau Torres, Ian Maatsen; João Gomes, Boubacar Kamara; John McGinn, Emiliano Buendía, Alejandro Garnacho; Tammy Abraham. DT: Unai Emery.

PSG vs. Aston Villa: otros datos