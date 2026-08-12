Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO PSG vs. Aston Villa Torque por la Supercopa de Europa 2026
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver PSG vs. Aston Villa Torque por la Supercopa de Europa 2026.
En un partido que pondrá frente a frente a los dos últimos campeones de las principales competencias continentales, Paris Saint-Germain (PSG) y Aston Villa se enfrentan este miércoles desde las 16.00 en el Stadion Salzburg, en Austria, por la Supercopa de Europa 2026.
El conjunto francés llega a esta instancia como bicampeón de la Champions League, luego de haber conquistado nuevamente el máximo torneo de clubes de Europa. Aston Villa, en cambio, alcanzó la definición tras hacer historia en la Europa League, competencia que ganó por primera vez en su historia.
Cómo llega PSG y Aston Villa a este duelo
El equipo conducido por Luis Enrique afrontará su primer partido oficial después de una pretemporada que dejó resultados dispares. El conjunto parisino comenzó su preparación con una derrota por 3-0 frente a Mallorca y posteriormente igualó 1-1 ante Manchester United.
Más allá de esos resultados, llega a la Supercopa con el respaldo de haber vuelto a conquistar la Champions League. El equipo francés se consagró campeón el 30 de mayo en Budapest, donde empató 1-1 ante Arsenal durante los 90 minutos y terminó imponiéndose 4-3 en la definición por penales
Del otro lado estará Aston Villa, que también llega con la intención de dejar atrás una derrota sufrida durante la preparación. El equipo inglés disputó varios amistosos y en sus últimas dos presentaciones consiguió una victoria ante BG Pathum United por 3-1, antes de caer 2-1 frente a Bayern Munich.
El conjunto de Unai Emery tendrá, además, una motivación especial: viene de ganar por primera vez la Europa League. En la final disputada en Estambul, superó 3-0 a Friburgo con goles de Youri Tielemans, Emiliano Buendía y Morgan Rogers.
Formaciones de PSG vs. Aston Villa por la Supercopa de Europa
- PSG: Matvey Safonov; Illia Zabarnyi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Dro Fernández; Ibrahim Mbaye, Senny Mayulu y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.
- Aston Villa: Maarten Bizot; Matty Cash, Victor Lindelöf, Pau Torres, Ian Maatsen; João Gomes, Boubacar Kamara; John McGinn, Emiliano Buendía, Alejandro Garnacho; Tammy Abraham. DT: Unai Emery.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO PSG vs. Aston Villa
La televisación estará a cargo de ESPN. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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