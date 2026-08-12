Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO PSG vs. Aston Villa Torque por la Supercopa de Europa 2026

El conjunto de Unai Emery tendrá, además, una motivación especial: viene de ganar por primera vez la Europa League. En la final disputada en Estambul, superó 3-0 a Friburgo con goles de Youri Tielemans, Emiliano Buendía y Morgan Rogers.

Formaciones de PSG vs. Aston Villa por la Supercopa de Europa

PSG: Matvey Safonov; Illia Zabarnyi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Dro Fernández; Ibrahim Mbaye, Senny Mayulu y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

Matvey Safonov; Illia Zabarnyi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Dro Fernández; Ibrahim Mbaye, Senny Mayulu y Khvicha Kvaratskhelia. Aston Villa: Maarten Bizot; Matty Cash, Victor Lindelöf, Pau Torres, Ian Maatsen; João Gomes, Boubacar Kamara; John McGinn, Emiliano Buendía, Alejandro Garnacho; Tammy Abraham. DT: Unai Emery.

Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO PSG vs. Aston Villa

La televisación estará a cargo de ESPN. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.