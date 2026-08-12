Dibu Martínez se pierde la Supercopa de Europa ante el PSG: la decisión de Aston Villa
Unai Emery confirmó que el arquero argentino no estará por la definición del título europeo. También fueron preservados Ollie Watkins y Ezri Konsa.
Aston Villa afrontará este miércoles uno de los primeros grandes desafíos de la temporada 2026/27, pero lo hará sin una de sus principales figuras. Emiliano "Dibu" Martínez no estará en la Supercopa de Europa ante PSG, según confirmó el entrenador Unai Emery, quien decidió respetar el período de descanso que recibieron varios de sus futbolistas después de haber disputado el Mundial 2026.
El conjunto inglés se medirá con el campeón de la Champions League en Salzburgo, Austria, desde las 16, con la posibilidad de comenzar el nuevo curso con un trofeo internacional. Sin embargo, el entrenador español no podrá contar con Dibu, ni tampoco con los ingleses Ollie Watkins y Ezri Konsa, quienes también formaron parte de la última Copa del Mundo.
A diferencia de Martínez, Emiliano Buendía y Alejandro Garnacho sí estarán a disposición de Emery para el choque. Los dos argentinos forman parte del plantel que buscará conseguir un título frente al vigente campeón de Europa.
¿Por qué Dibu Martínez no jugará contra PSG por la Supercopa de Europa?
Emery explicó que la ausencia de los tres futbolistas responde exclusivamente al descanso posterior al Mundial. El técnico consideró que, debido a la exigencia que afrontaron durante el torneo internacional, era necesario otorgarles un período de recuperación antes de reincorporarse definitivamente a los trabajos del equipo.
"No están aquí porque terminaron la temporada el 19 de julio y les di cuatro semanas para descansar, y es completamente necesario", explicó el entrenador durante la conferencia de prensa previa a la final.
La decisión significa que Martínez deberá esperar para tener su primer partido oficial con Aston Villa en la nueva campaña. Mientras tanto, el equipo trabajó durante las últimas cuatro semanas con una plantilla alternativa y con varios juveniles, que ahora tendrán la posibilidad de participar de un encuentro de enorme trascendencia.
"Preparamos el partido con los jugadores con los que empezamos hace cuatro semanas, también con los jóvenes. Y espero competir y plantarles cara con posibilidades de vencerles", agregó Emery. Para el entrenador será, además, una nueva oportunidad de disputar una final de Supercopa de Europa. El español ya dirigió tres definiciones anteriores, aunque no pudo ganar ninguna de ellas.
Marco Bizot será el arquero titular en Aston Villa
Ante la ausencia del arquero de la Selección Argentina, Marco Bizot será quien ocupe el arco de Aston Villa frente a PSG. El neerlandés es una de las alternativas habituales para Emery y tendrá la responsabilidad de afrontar un partido en el que estará en juego el primer título continental de la temporada europea.
La planificación del club apunta a que Martínez pueda regresar en los próximos días y quedar disponible para el comienzo de la Premier League. El debut del conjunto de Birmingham en el campeonato inglés será el 23 de agosto frente a Brighton, por lo que Dibu tendría tiempo suficiente para ponerse a punto.
Antes de ese compromiso, Aston Villa disputará un último amistoso de preparación. El sábado 15 de agosto se enfrentará con Borussia Monchengladbach, en un encuentro que servirá para cerrar la preparación previa al inicio de la competencia doméstica.
Las vacaciones de Dibu Martínez tras el Mundial 2026
Mientras sus compañeros se preparan para disputar la Supercopa, Martínez continúa disfrutando de sus vacaciones. El arquero comenzó su descanso en Mar del Plata, su ciudad natal, y posteriormente viajó a Portugal, país de origen de su pareja, Mandinha.
En las últimas horas, además, mostró parte de su descanso a través de las redes sociales. El arquero compartió una imagen en la que aparece pescando junto a un amigo en territorio portugués.
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