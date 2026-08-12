Por qué no ataja Dibu Martínez en Aston Villa vs. PSG por la Supercopa de Europa

Quién reemplaza a Dibu Martínez

El encargado de ocupar el arco de Aston Villa ante PSG será el neerlandés Marco Bizot, quien tendrá la responsabilidad de defender la valla del conjunto inglés en una final por un título continental. La decisión también modifica la habitual presencia argentina en el equipo de Birmingham. Emiliano Buendía sí será titular en el encuentro y representará a la Argentina junto al resto del plantel.

Por otra parte, Alejandro Garnacho tampoco estará disponible para el partido, ya que no forma parte de los futbolistas que ocuparán el banco de suplentes. La definición ante PSG será, entonces, sin una de las grandes figuras de Aston Villa. Martínez deberá continuar con su descanso antes de regresar a los entrenamientos y ponerse nuevamente a disposición de Emery.

El conjunto inglés buscará igualmente comenzar la temporada con un título y sumar otra página importante a su historia después de haber conquistado la Europa League por primera vez. Del otro lado estará PSG, que llega como bicampeón de Europa y pretende quedarse también con la Supercopa.

Las formaciones de PSG y Aston Villa

PSG: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, William Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Warren Zaire-Emery; Maghnes Akliouche, Desiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

Aston Villa: Marco Bizot; Matt Cash, Victor Lindelof, Pau Torres, Ian Maatsen; John McGinn, Joao Gomes, Boubacar Kamara, George Hemmings; Emiliano Buendía y Brian Madjo. DT: Unai Emery.