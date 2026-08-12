Por qué no ataja Dibu Martínez en Aston Villa vs. PSG por la Supercopa de Europa
El argentino no estará en el partido que se disputará en Alemania para definir al primer campeón europeo de la temporada.
Dibu Martínez no ataja en Aston Villa vs. PSG por la Supercopa de Europa. El arquero argentino no fue convocado por Unai Emery para el encuentro que marcará el comienzo oficial de la temporada europea y su ausencia tiene una explicación concreta: continúa de vacaciones después de haber terminado más tarde la campaña anterior.
El partido entre Aston Villa, campeón de la Europa League, y PSG, ganador de la Champions League, se disputa este miércoles desde las 16 de Argentina en el Red Bull Arena de Alemania. El encuentro pondrá en juego el primer título europeo de la nueva temporada. La ausencia del arquero argentino llamó rápidamente la atención, especialmente porque se trata de una de las principales figuras del conjunto inglés y una pieza fundamental para el entrenador español. Sin embargo, Emery decidió respetar el período de descanso que había establecido para algunos de sus futbolistas.
“Esta semana todavía está de vacaciones. Ezri Konsa, Ollie Watkins y Dibu Martínez finalizaron sus temporadas el 19 de julio y les di cuatro semanas de descanso y es completamente necesario”, explicó el entrenador de Aston Villa durante una conferencia de prensa.
El técnico también reconoció la importancia del argentino para el equipo y admitió que su presencia habría sido un plus en una definición de estas características: “Por supuesto que, si estuvieran aquí, tendríamos muchas más chances de ganar”, aseguró Emery al referirse a los futbolistas que todavía permanecen de vacaciones.
De esta manera, Martínez se perderá uno de los primeros partidos importantes de la temporada para Aston Villa. El arquero viene de una campaña extensa y el cuerpo técnico decidió que el descanso era necesario antes de reincorporarlo definitivamente al plantel.
Quién reemplaza a Dibu Martínez
El encargado de ocupar el arco de Aston Villa ante PSG será el neerlandés Marco Bizot, quien tendrá la responsabilidad de defender la valla del conjunto inglés en una final por un título continental. La decisión también modifica la habitual presencia argentina en el equipo de Birmingham. Emiliano Buendía sí será titular en el encuentro y representará a la Argentina junto al resto del plantel.
Por otra parte, Alejandro Garnacho tampoco estará disponible para el partido, ya que no forma parte de los futbolistas que ocuparán el banco de suplentes. La definición ante PSG será, entonces, sin una de las grandes figuras de Aston Villa. Martínez deberá continuar con su descanso antes de regresar a los entrenamientos y ponerse nuevamente a disposición de Emery.
El conjunto inglés buscará igualmente comenzar la temporada con un título y sumar otra página importante a su historia después de haber conquistado la Europa League por primera vez. Del otro lado estará PSG, que llega como bicampeón de Europa y pretende quedarse también con la Supercopa.
Las formaciones de PSG y Aston Villa
PSG: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, William Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Warren Zaire-Emery; Maghnes Akliouche, Desiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.
Aston Villa: Marco Bizot; Matt Cash, Victor Lindelof, Pau Torres, Ian Maatsen; John McGinn, Joao Gomes, Boubacar Kamara, George Hemmings; Emiliano Buendía y Brian Madjo. DT: Unai Emery.
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