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PSG vs. Aston Villa, por la Supercopa de Europa 2026: resultado en vivo
El campeón de la Champions League y el ganador de la Europa League se miden en Austria por el primer título internacional de la temporada 2026/27.
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Paris Saint-Germain (PSG) y Aston Villa se enfrentan este miércoles por la Supercopa de Europa 2026, en un partido que pondrá frente a frente a los dos últimos campeones de las principales competencias continentales. El encuentro se disputará desde las 16.00 en el Stadion Salzburg, en Austria, y definirá al primer campeón europeo de la nueva temporada.
El conjunto francés llega a esta instancia como bicampeón de la Champions League, luego de haber conquistado nuevamente el máximo torneo de clubes de Europa. Aston Villa, en cambio, alcanzó la definición tras hacer historia en la Europa League, competencia que ganó por primera vez en su historia.
El partido tendrá como principal atractivo el choque entre dos equipos que buscan comenzar la temporada con un título. Para PSG será una nueva oportunidad de ratificar su dominio continental, mientras que el conjunto dirigido por Unai Emery intentará prolongar el gran momento internacional que comenzó con su consagración en la segunda competencia europea.
Khvicha Kvaratskhelia abrió el marcador a los 20 minutos del primer tiempo:
Luego de fallar algunas oportunidades, Brian Madjo empató el encuentro en la última jugada del primer tiempo:
Cómo llega PSG tras ganar la Champions League
El equipo conducido por Luis Enrique afrontará su primer partido oficial después de una pretemporada que dejó resultados dispares. El conjunto parisino comenzó su preparación con una derrota por 3-0 frente a Mallorca y posteriormente igualó 1-1 ante Manchester United.
Más allá de esos resultados, llega a la Supercopa con el respaldo de haber vuelto a conquistar la Champions League. El equipo francés se consagró campeón el 30 de mayo en Budapest, donde empató 1-1 ante Arsenal durante los 90 minutos y terminó imponiéndose 4-3 en la definición por penales. El objetivo será trasladar nuevamente ese rendimiento a un partido de máxima exigencia y sumar otro trofeo a sus vitrinas.
Aston Villa busca otro título después de su histórica Europa League
Del otro lado estará Aston Villa, que también llega con la intención de dejar atrás una derrota sufrida durante la preparación. El equipo inglés disputó varios amistosos y en sus últimas dos presentaciones consiguió una victoria ante BG Pathum United por 3-1, antes de caer 2-1 frente a Bayern Munich.
El conjunto de Unai Emery tendrá, además, una motivación especial: viene de ganar por primera vez la Europa League. En la final disputada en Estambul, superó 3-0 a Friburgo con goles de Youri Tielemans, Emiliano Buendía y Morgan Rogers. El partido representará una nueva oportunidad para el equipo inglés de medirse contra uno de los gigantes del continente. Además, buscará repetir una consagración europea y arrancar la temporada 2026/27 de la mejor manera.
PSG vs. Aston Villa, por la Supercopa de Europa: probables formaciones
- PSG: Matvey Safonov; Illia Zabarnyi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Dro Fernández; Ibrahim Mbaye, Senny Mayulu y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.
- Aston Villa: Maarten Bizot; Matty Cash, Victor Lindelöf, Pau Torres, Ian Maatsen; João Gomes, Boubacar Kamara; John McGinn, Emiliano Buendía, Alejandro Garnacho; Tammy Abraham. DT: Unai Emery.
PSG vs. Aston Villa: otros datos
- Hora: 16.00.
- Estadio: Stadion Salzburg, Salzburgo, Austria.
- Árbitro: Omar Abdulkadir Artan.
- TV: ESPN.
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