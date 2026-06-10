Qatar vs. Suiza por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

Por otro lado, Suiza es una selección con mayor recorrido, presente de manera recurrente en distintas ediciones y con varias clasificaciones consecutivas en las últimas décadas. Su mejor participación se dio en Alemania 2006, cuando quedó eliminado en manos de Ucrania desde los doce pasos, tras empatar 0 a 0 en el tiempo reglamentario.

El formato del torneo contempla 12 grupos de cuatro equipos, donde avanzarán a los dieciseisavos de final los dos primeros de cada zona junto con los ocho mejores terceros. Esta Copa del Mundo tendrá, por primera vez en su historia, la participación de 48 selecciones, además de que se disputará en tres sedes: México, Estados Unidos y Canadá.

Formaciones de Qatar vs. Suiza por el Mundial 2026

Catar: Meshaal Barsham, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Lucas Mendes, Homam Ahmed, Abdulaziz Hatem, Assim Madibo, Jassem Gaber, Akram Afif, Edmilson Junior, Almoez Ali. DT: Julen Lopetegui.

Suiza: Gregor Kobel, Ricardo Rodríguez, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Silvan Widmer, Granit Xhaka, Remo Freuler, Denis Zakaria, Ruben Vargas, Breel Embolo, Zeki Amdouni. DT: Murat Yakin.

Horario y televisación