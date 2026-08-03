Boca vendió a Marcelo Saracchi a Houston Dynamo y libera un cupo de extranjero

Además del ingreso económico, la transferencia le permitirá a Boca liberar un cupo de extranjero, una cuestión importante pensando en una posible incorporación internacional. Sin embargo, la salida del uruguayo no habilita un nuevo cupo para incorporar en el mercado de pases de la AFA, ya que no cumple con el requisito de haber firmado planilla en al menos el 25% de los partidos oficiales establecidos por el reglamento. Como parte del acuerdo, Boca también conservará un porcentaje de una futura venta del defensor, lo que le permitirá beneficiarse económicamente en caso de una posterior transferencia.