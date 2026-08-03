Boca vendió a Marcelo Saracchi a Houston Dynamo y libera un cupo de extranjero
El lateral uruguayo continuará su carrera en la MLS. El Xeneize acordó la venta del 60% de su pase por 1,3 millones de dólares y abre un lugar para un futbolista extranjero en el plantel.
Boca sigue moviéndose en el mercado de pases y concretó una nueva salida. Marcelo Saracchi continuará su carrera en el Houston Dynamo de la MLS, luego de que el club estadounidense alcanzara un acuerdo con el Xeneize para adquirir el 60% de su ficha. Según trascendió, la operación se cerró en 1,3 millones de dólares y el lateral uruguayo firmará un contrato por las próximas tres temporadas una vez que supere la revisión médica.
El futbolista había regresado al Xeneize tras su préstamo en el Celtic de Escocia, pero no entraba en la consideración de Rodolfo Arruabarrena para este semestre. De hecho, durante las últimas semanas se entrenó apartado del plantel profesional mientras se definía su futuro.
Además del ingreso económico, la transferencia le permitirá a Boca liberar un cupo de extranjero, una cuestión importante pensando en una posible incorporación internacional. Sin embargo, la salida del uruguayo no habilita un nuevo cupo para incorporar en el mercado de pases de la AFA, ya que no cumple con el requisito de haber firmado planilla en al menos el 25% de los partidos oficiales establecidos por el reglamento. Como parte del acuerdo, Boca también conservará un porcentaje de una futura venta del defensor, lo que le permitirá beneficiarse económicamente en caso de una posterior transferencia.
Los números de Marcelo Saracchi en Boca
El ciclo del futbolista de Paysandú llega a su fin luego de dos años. Arribó al club en agosto de 2023 y disputó 52 partidos oficiales, en los que convirtió cuatro goles. Su última presentación con la camiseta azul y oro fue durante el Mundial de Clubes. Tras esa competencia, el cuerpo técnico encabezado por Arruabarrena le comunicó que no sería tenido en cuenta, por lo que comenzó a buscar una salida que finalmente encontró en el fútbol estadounidense.
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