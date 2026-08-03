Giuliano Galoppo fue inhabilitado por FIFA por una deuda con su ex representante
El organismo activó una sanción que le impide disputar partidos oficiales hasta que regularice una deuda con su anterior agente. El futbolista ya trabaja junto a sus abogados para resolver el conflicto.
River recibió este lunes una notificación de la FIFA que afecta directamente a Giuliano Galoppo. El organismo rector del fútbol mundial ejecutó una sanción disciplinaria que inhabilita al mediocampista para disputar partidos oficiales debido a una deuda con su ex representante.
La resolución, firmada por Américo Espallargas, jefe del área disciplinaria de la FIFA, pone en marcha una restricción que permanecía suspendida desde febrero y que ahora entró en vigencia de manera inmediata: "Una restricción para jugar partidos oficiales fue implementada por FIFA sobre el demandado", señala el documento enviado al club de Núñez.
La sanción permanecerá vigente hasta que el futbolista cancele el monto adeudado o, como máximo, durante un período de seis meses. Además, la FIFA solicitó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que aplique inmediatamente la medida en el ámbito local y notificó tanto a River como al propio jugador.
El conflicto se originó por una deuda con su anterior representante, Leandro Nicolás Escudero. Según la resolución dictada en febrero, Galoppo debe abonar 530.000 dólares, más un interés anual del 12% desde 2022, además de una deuda superior a 4,8 millones de pesos y 10.000 francos suizos correspondientes a costas judiciales.
El expediente tuvo su origen en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que dejó firme la obligación de pago. En su momento, desde River dejaron en claro que no intervendrían en la disputa al considerarla un conflicto estrictamente privado entre el futbolista y su ex agente.
La sanción llega en un momento delicado para Galoppo. El mediocampista negociaba una posible salida a préstamo y en los últimos días había despertado el interés de Rosario Central e Independiente. Sin embargo, la inhabilitación complica cualquier operación hasta que la situación quede resuelta. De acuerdo con la información del periodista Germán García Grova, el futbolista y su equipo de abogados ya mantienen negociaciones para alcanzar un acuerdo con su ex representante y levantar la sanción lo antes posible.
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