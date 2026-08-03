Giuliano Galoppo fue inhabilitado por FIFA por una deuda con su ex representante

La sanción llega en un momento delicado para Galoppo. El mediocampista negociaba una posible salida a préstamo y en los últimos días había despertado el interés de Rosario Central e Independiente. Sin embargo, la inhabilitación complica cualquier operación hasta que la situación quede resuelta. De acuerdo con la información del periodista Germán García Grova, el futbolista y su equipo de abogados ya mantienen negociaciones para alcanzar un acuerdo con su ex representante y levantar la sanción lo antes posible.