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Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Vélez vs. Independiente por Internet

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Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Vélez vs. Independiente por el Torneo Clausura.

Vélez e Independiente protagonizan uno de los duelos más atractivos de la fecha tercera fecha. 

Vélez e Independiente protagonizan uno de los duelos más atractivos de la fecha tercera fecha. 

Vélez e Independiente se enfrentan este lunes por la tercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputa desde las 19, en el estadio José Amalfitani y será televisado por ESPN Premium.

Leandro Rey Hilfer será el árbitro principal, acompañado por los asistentes Maximiliano Del Yesso y Gerardo Lencina. Lucas Cavallero estará a cargo del VAR.

El "Fortín" llega con puntaje ideal luego de un comienzo perfecto en el campeonato. El conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto debutó con una victoria por 1 a 0 frente a Instituto en Liniers y, en la segunda fecha, volvió a sumar de a tres al imponerse ante Talleres en Córdoba.

Vélez ganó en sus primeros dos presentaciones.

Vélez ganó en sus primeros dos presentaciones.

El "Rojo" de Avellaneda, por su parte, atraviesa un presente similar y también llega con seis puntos: comenzó el Clausura con un triunfo frente a Estudiantes de La Plata y ratificó su buen inicio en la segunda jornada al vencer a Newell's.

De esta manera, el equipo dirigido por Gustavo Quinteros intentará dar otro paso importante en Liniers para seguir como protagonista del certamen y acercarse a los puestos de vanguardia de la tabla anual, con el objetivo de clasificar a copas internacionales en 2027.

Formaciones de Vélez vs. Independiente por Torneo Clausura 2026 - Zona A

  • Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Lisandro Magallán, Thiago Silvero, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Tobías Andrada; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.
  • Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias o Leo Godoy, Juan Fedorco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maxi Gutiérrez, Santiago Montiel, Matías Abaldo; y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Vélez vs. Independiente

La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.

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