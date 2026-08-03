Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Vélez vs. Independiente por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Vélez vs. Independiente por el Torneo Clausura.
Vélez e Independiente se enfrentan este lunes por la tercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputa desde las 19, en el estadio José Amalfitani y será televisado por ESPN Premium.
Leandro Rey Hilfer será el árbitro principal, acompañado por los asistentes Maximiliano Del Yesso y Gerardo Lencina. Lucas Cavallero estará a cargo del VAR.
El "Fortín" llega con puntaje ideal luego de un comienzo perfecto en el campeonato. El conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto debutó con una victoria por 1 a 0 frente a Instituto en Liniers y, en la segunda fecha, volvió a sumar de a tres al imponerse ante Talleres en Córdoba.
El "Rojo" de Avellaneda, por su parte, atraviesa un presente similar y también llega con seis puntos: comenzó el Clausura con un triunfo frente a Estudiantes de La Plata y ratificó su buen inicio en la segunda jornada al vencer a Newell's.
De esta manera, el equipo dirigido por Gustavo Quinteros intentará dar otro paso importante en Liniers para seguir como protagonista del certamen y acercarse a los puestos de vanguardia de la tabla anual, con el objetivo de clasificar a copas internacionales en 2027.
Formaciones de Vélez vs. Independiente por Torneo Clausura 2026 - Zona A
- Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Lisandro Magallán, Thiago Silvero, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Tobías Andrada; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.
- Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias o Leo Godoy, Juan Fedorco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maxi Gutiérrez, Santiago Montiel, Matías Abaldo; y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Vélez vs. Independiente
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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