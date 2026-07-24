Racing comenzó el Torneo Clausura con el pie derecho: venció a Gimnasia (LP) por 2-1

Cómo llegan Racing y Gimnasia a este duelo

La presentación en el Cilindro representa una nueva oportunidad para que el equipo dirigido por Juan Pablo Vojvoda confirme las señales positivas que mostró desde el inicio de su ciclo. El entrenador comenzó su etapa con una propuesta futbolística que rápidamente encontró respuestas dentro del plantel y ahora buscará consolidar esa identidad en el certamen doméstico.

El triunfo conseguido en la Copa Argentina dejó sensaciones muy favorables tanto por el funcionamiento colectivo como por la contundencia ofensiva exhibida durante gran parte del encuentro. Esa actuación alimentó la ilusión de los hinchas, que esperan que el equipo mantenga el mismo nivel en un semestre donde Racing intentará convertirse en uno de los protagonistas del fútbol argentino.

Sin embargo, el entrenador deberá afrontar el debut con algunas bajas importantes: Adrián "Maravilla" Martínez y Marco Di Césare no estarán disponibles debido a las suspensiones que arrastran desde el Apertura, luego de haber sido expulsados frente a Rosario Central en los cuartos de final de aquella competencia. La ausencia de dos piezas habituales obligará a Vojvoda a realizar modificaciones en la formación inicial.

Enfrente estará Gimnasia, que también llega con expectativas renovadas. El conjunto platense realizó una particular pretemporada en Rusia, donde disputó dos amistosos internacionales que dejaron un saldo positivo. El Lobo igualó frente a Zenit y posteriormente consiguió una victoria sobre Dynamo Makhachkala, resultados que fortalecieron la confianza del plantel antes del regreso de la actividad oficial.

El equipo platense buscará prolongar el buen rendimiento que había mostrado durante el Torneo Apertura. En aquella competencia logró avanzar hasta los cuartos de final, instancia en la que quedó eliminado frente a River después de una campaña que fue valorada positivamente tanto por el cuerpo técnico como por los hinchas.

El partido promete ser uno de los más atractivos de la jornada inaugural. El de Avellaneda intentará aprovechar su localía y el respaldo de su gente para confirmar su crecimiento futbolístico, mientras que el platense buscará dar el golpe fuera de casa y demostrar que está en condiciones de repetir la campaña que lo llevó a ser protagonista meses atrás.