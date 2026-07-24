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Racing comenzó el Torneo Clausura con el pie derecho: venció a Gimnasia (LP) por 2-1
MinutoUno
La Academia inició su camino luego de una sólida actuación en la Copa Argentina. Derrotó a un Gimnasia que también llegó confiado tras una exigente preparación.
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20:59
FINAL DEL PARTIDO: ganó Racing por 2-1
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Gol de Racing
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Comenzó el segundo tiempo
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19:39
Barros Schelotto puso el empate para Gimnasia
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19:10
A 6' de iniciado el duelo, Miljevic puso en ventaja a la Academia
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19:09
Racing vs. Gimnasia: resultado en vivo
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19:08
Cómo llegan Racing y Gimnasia a este duelo
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19:08
Racing vs. Gimnasia La Plata, por el Torneo Clausura 2026: formaciones
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19:06
Racing vs. Gimnasia La Plata: otros datos
Racing puso en marcha su participación en el Torneo Clausura 2026 este viernes con un triunfo por 2-1 ante Gimnasia y Esgrima La Plata, en el estadio Presidente Perón.
El conjunto de Avellaneda llegó con el ánimo en alza luego de su contundente victoria por 4-1 frente a Defensa y Justicia en los 16avos de final de la Copa Argentina y logró trasladar ese buen rendimiento al comienzo del campeonato local.
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