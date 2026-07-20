Alejandro Fantino echó del aire a un ex River y Racing por machista
Alejandro Fantino protagonizó un tenso momento en su programa al expulsar a Juan Ramón Carrasco por un comentario machista contra una periodista.
El reconocido conductor Alejandro Fantino vivió una situación completamente repudiable durante su programa de streaming en la señal de El Observador. En medio de un debate deportivo, el exfutbolista uruguayo Juan Ramón Carrasco lanzó un violento comentario machista contra la periodista Sofía Romano, provocando un escándalo en pleno vivo.
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El comentario machista de Juan Ramón Carrasco con Alejandro Fantino
Todo comenzó cuando el exjugador de River y Racing atacó verbalmente a su compañera de panel al expresar frente a las cámaras: "Se ve que esta muchacha está mal atendida". Ante la sorpresa de todos los presentes, la periodista Sofía Romano no se quedó callada y le respondió con total firmeza: "Sos un ordinario, ¿estás hablando de mí? Yo estoy hablando de que quiero hablar de fútbol. A mí no me vas a venir a decir que estoy mal atendida al aire (...) Hablaste de que sos un tipo respetuoso y evidentemente no cumplís con tu palabra".
En un intento por minimizar su repudiable exabrupto, el uruguayo Juan Ramón Carrasco la cruzó acusándola de buscar notoriedad y preguntándole de forma irónica si lo que quería era "título". Fue en ese preciso instante donde intervino tajantemente el conductor del ciclo para ponerle un freno definitivo a la falta de respeto.
"No tengo más ganas de compartir un minuto al aire con vos. Por respeto me quedé callado, lo pensé. Hacé lo que tengas ganas. Yo, como soy respetuoso, me voy a retirar. No puedo compartir lugar... dijiste una pelotudez, una barrabasada, sos un desubicado", sentenció indignado Alejandro Fantino, exigiéndole que se retirara del estudio de transmisión.
Finalmente, acorralado por la situación y el rechazo generalizado, el exfutbolista uruguayo decidió abandonar su silla y retirarse del programa, no sin antes ensayar una breve justificación: "No, me voy yo (...) Pido disculpas, todos me conocen".
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