Alejandro Fantino echó del aire a un ex River y Racing por machista

El comentario machista de Juan Ramón Carrasco con Alejandro Fantino

VIDEO Fantino echó del aire a un ex River y Racing por machista pic.twitter.com/G3T2Apn1OD — minutouno (@minutounocom) July 20, 2026

Todo comenzó cuando el exjugador de River y Racing atacó verbalmente a su compañera de panel al expresar frente a las cámaras: "Se ve que esta muchacha está mal atendida". Ante la sorpresa de todos los presentes, la periodista Sofía Romano no se quedó callada y le respondió con total firmeza: "Sos un ordinario, ¿estás hablando de mí? Yo estoy hablando de que quiero hablar de fútbol. A mí no me vas a venir a decir que estoy mal atendida al aire (...) Hablaste de que sos un tipo respetuoso y evidentemente no cumplís con tu palabra".