Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Racing vs. Gimnasia La Plata por el Torneo Clausura
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Racing vs. Gimnasia por el Torneo Clausura.
Racing pondrá en marcha su camino en el Torneo Clausura este viernes a las 19:00 cuando reciba a Gimnasia (LP) en el Cilindro de Avellaneda.
El equipo dirigido por Juan Pablo Vojvoda llega entusiasmado tras golear 4-1 a Defensa y Justicia en la Copa Argentina. Sin embargo, para el debut el DT sufrirá las bajas de Adrián "Maravilla" Martínez y Marco Di Césare, suspendidos desde la última fecha del Apertura.
Por su parte, el Lobo arranca el torneo con ánimos renovados tras una pretemporada internacional en Rusia (empate ante Zenit y triunfo frente a Dynamo Makhachkala) y con el objetivo de repetir la buena imagen dejada en el Apertura pasado, donde alcanzó los cuartos de final.
Racing vs. Gimnasia La Plata, por el Torneo Clausura 2026: formaciones
- Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Alfonso Espino; Santiago Sosa, Alejandro Tello; Matías Zaracho, Matko Miljevic, Santiago Solari; Tomás Pérez o Tomás Conechny. DT: Juan Pablo Vojvoda.
- Gimnasia La Plata: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Gonzalo Errecalde, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Ignacion Miramón, Ignacio Fernández; Juan José Pérez; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.
Cómo ver en vivo Racing vs. Gimnasia La Plata
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario