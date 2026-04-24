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Racing igualó 1-1 con Barracas Central y sigue sin asegurar su pase a los playoffs del Torneo Apertura
La Academia atraviesa un momento delicado y este empate complica aún más sus chances de clasificación en un torneo que no da margen de error.
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24 de abril | 23:32
Racing y Barracas Central igualaron 1-1
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Racing vs. Barracas Central: otros datos
Racing igualó 1-1 con Barracas Central por la fecha 16 de la Zona B del Torneo Apertura 2026, en un encuentro que complica aún más su situación en la temporada. El duelo se disputó este viernes desde las 21:30 en el Estadio Presidente Perón, con arbitraje de Pablo Echavarría.
Con 20 unidades y estando octavo en la Zona B, la Academia no tiene asegurado su pase a los playoffs, mientras que el Guapo está en la misma posición, con un punto más.
Racing vs. Barracas Central: minuto a minuto
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