Racing recibió una dura sanción de Aprevide por el recibimiento con Flamengo

El documento también resalta que el 24 de octubre se le recordó a Racing "la prohibición de manipular elementos de pirotecnia y de ingresar botellas de cualquier índole" y que, un día antes del partido, durante una reunión denominada "Match Day", "personal de Conmbeol hizo expresa referencia a la prohibición de utilizar fuegos artificiales en el interior del estadio, destacando de manera específica que se encontraba terminantemente vedado su encendido en las tribunas por parte del público".

De todos modos, queda abierta la posibilidad de apelación por parte del club, y restará conocerse si Racing logra achicar la prohibición de cara al cierre del año.