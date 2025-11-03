Racing recibió una dura sanción de Aprevide por el recibimiento con Flamengo
El fuerte castigo que recae sobre la "Academia", tras la eliminación de la Copa Libertadores, aplica a todos los torneos organizados por la AFA.
La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) comunicó este lunes la sorpresiva pero dura sanción a Racing por su imperial recibimiento ante Flamengo, en las semifinales de la Copa Libertadores 2025.
El Cilindro de Avellaneda estuvo marcado por una histórica fiesta en el duelo de vuelta ante el "Mengao", pese a las advertencias previas del organismo e incluso ante posibles sanciones de Conmebol.
Semejante recibimiento cargado de pirotecnia y fuegos de artificio había sido hasta sugerido por el entrenador, Gustavo Costas, que en la previa al trascendental encuentro había pedido un apoyo masivo del público.
En este marco, y para sumar malas noticias tras lo que resultó en una eliminación, Aprevide le aplicó una fuertísima sanción a la "Academia", que deberá que clausurar el recinto por los próximos tres partidos como local y tendrá que jugar a puertas cerradas.
El fuerte castigo aplica a todos los torneos organizados por la AFA, "por falta de organización para el control y la vigilancia". Luego de estos tres encuentros sin hinchas, la sanción continúa, los siguientes tres juegos "se desarrollarán sin la presencia de bombos, trompetas, tirantes, telones, banderas ni ningún otro elemento que requiera autorización previa".
El documento también resalta que el 24 de octubre se le recordó a Racing "la prohibición de manipular elementos de pirotecnia y de ingresar botellas de cualquier índole" y que, un día antes del partido, durante una reunión denominada "Match Day", "personal de Conmbeol hizo expresa referencia a la prohibición de utilizar fuegos artificiales en el interior del estadio, destacando de manera específica que se encontraba terminantemente vedado su encendido en las tribunas por parte del público".
De todos modos, queda abierta la posibilidad de apelación por parte del club, y restará conocerse si Racing logra achicar la prohibición de cara al cierre del año.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario