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Racing respira: la Academia volvió al triunfo en el Torneo Clausura tras vencer 3-1 a Sarmiento

Foto: X @RacingClub

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La Academia encadena tres derrotas al hilo y se ubica en el último puesto de la Zona B. Sarmiento, por su parte, es el escolta de Argentinos y busca dar el golpe.

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En un marco de alta exigencia tras tres caídas consecutivas, Racing se reencontró con la victoria este viernes por la noche al superar por 3-1 a Sarmiento de Junín en el Estadio Presidente Perón, por la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura.

La "Academia", que llegó a este compromiso golpeada y en el fondo de la tabla, necesitó destrabar un trámite que comenzó complejo frente al conjunto de Junín, uno de los animadores de la zona. Con el correr de los minutos, el equipo local logró imponer condiciones en ataque, mostró la efectividad que le venía faltando en los últimos partidos y terminó celebrando una victoria indispensable ante su público.

Con estos tres puntos de oro, el elenco de Avellaneda logra cortar la racha negativa, toma aire en la tabla de posiciones y consigue el impulso necesario de cara a la recta final del certamen. Sarmiento, por su parte, no pudo extender su buen momento en el torneo pero se mantiene en la pelea de los puestos de clasificación a los playoffs.

Racing vs. Sarmiento: minuto a minuto

Finalizó el partido: Racing venció 3-1 a Sarmiento

La Academia estiró la ventaja a los 80 minutos

De cabeza, Maravilla puso en ventaja a Racing nuevamente

Rápidamente llegó el empate de Sarmiento

Gol de Racing: la Academia abrió el marcador a los 23'

Comenzó el partido: seguí el resultado en vivo acá

Cómo llegan Racing y Sarmiento a este duelo

La "Academia" suma tres caídas en fila y necesita recuperarse después de la derrota por 2-1 ante Huracán en la fecha pasada. Con ese resultado, quedó en el último puesto de la Zona B, con 5 puntos, y buscará volver al triunfo para salir del fondo de la tabla.

El elenco juninense, en cambio, viene de empatar 1-1 con Belgrano como local y se mantiene segundo en la Zona B, con 16 unidades, detrás de Argentinos Juniors. El Verde acumula cinco triunfos, un empate y tres derrotas en el certamen, por lo que llega a Avellaneda con la ilusión de dar el golpe y seguir prendido en la clasificación a los playoffs.

El antecedente más reciente entre ambos se produjo el 10 de marzo, por el Torneo Apertura 2026, cuando igualaron 0-0 en Junín.

Formaciones de Racing vs. Sarmiento por el Torneo Clausura 2026 - Zona B

Horario y televisación

  • Hora: 21:15.
  • Estadio: El Cilindro.
  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
  • VAR: Salomé Di Iorio.
  • TV: TNT Sports Premium.
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