Racing respira: la Academia volvió al triunfo en el Torneo Clausura tras vencer 3-1 a Sarmiento

Cómo llegan Racing y Sarmiento a este duelo

La "Academia" suma tres caídas en fila y necesita recuperarse después de la derrota por 2-1 ante Huracán en la fecha pasada. Con ese resultado, quedó en el último puesto de la Zona B, con 5 puntos, y buscará volver al triunfo para salir del fondo de la tabla.

El elenco juninense, en cambio, viene de empatar 1-1 con Belgrano como local y se mantiene segundo en la Zona B, con 16 unidades, detrás de Argentinos Juniors. El Verde acumula cinco triunfos, un empate y tres derrotas en el certamen, por lo que llega a Avellaneda con la ilusión de dar el golpe y seguir prendido en la clasificación a los playoffs.

El antecedente más reciente entre ambos se produjo el 10 de marzo, por el Torneo Apertura 2026, cuando igualaron 0-0 en Junín.