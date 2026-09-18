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Racing respira: la Academia volvió al triunfo en el Torneo Clausura tras vencer 3-1 a Sarmiento
La Academia encadena tres derrotas al hilo y se ubica en el último puesto de la Zona B. Sarmiento, por su parte, es el escolta de Argentinos y busca dar el golpe.
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18 de septiembre | 23:11
Finalizó el partido: Racing venció 3-1 a Sarmiento
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De cabeza, Maravilla puso en ventaja a Racing nuevamente
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Rápidamente llegó el empate de Sarmiento
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Gol de Racing: la Academia abrió el marcador a los 23'
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Comenzó el partido: seguí el resultado en vivo acá
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Cómo llegan Racing y Sarmiento a este duelo
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Formaciones de Racing vs. Sarmiento por el Torneo Clausura 2026 - Zona B
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18 de septiembre | 21:14
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En un marco de alta exigencia tras tres caídas consecutivas, Racing se reencontró con la victoria este viernes por la noche al superar por 3-1 a Sarmiento de Junín en el Estadio Presidente Perón, por la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura.
La "Academia", que llegó a este compromiso golpeada y en el fondo de la tabla, necesitó destrabar un trámite que comenzó complejo frente al conjunto de Junín, uno de los animadores de la zona. Con el correr de los minutos, el equipo local logró imponer condiciones en ataque, mostró la efectividad que le venía faltando en los últimos partidos y terminó celebrando una victoria indispensable ante su público.
Con estos tres puntos de oro, el elenco de Avellaneda logra cortar la racha negativa, toma aire en la tabla de posiciones y consigue el impulso necesario de cara a la recta final del certamen. Sarmiento, por su parte, no pudo extender su buen momento en el torneo pero se mantiene en la pelea de los puestos de clasificación a los playoffs.
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