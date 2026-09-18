Fútbol libre por celular: cómo ver EN VIVO Racing vs. Sarmiento por el Torneo Clausura
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Racing vs. Sarmiento por el Torneo Clausura.
Racing y Sarmiento se verán las caras este viernes a las 21:15 en el Cilindro de Avellaneda, por la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El partido tendrá el arbitraje de Leandro Rey Hilfer y la transmisión en vivo de TNT Sports Premium.
El presente de ambos equipos no podría ser más distinto: Racing llega golpeado tras sufrir tres caídas al hilo —la más reciente 2-1 ante Huracán— y habita el fondo de la tabla con solo 5 puntos. Necesita ganar de forma urgente ante su hinchada para frenar la sangría.
En tanto, el "Verde" navega en aguas calmas. Viene de empatar 1-1 con Belgrano y marcha segundo con 16 unidades (a tiro de Argentinos Juniors), producto de 5 triunfos, 1 igualdad y 3 derrotas. Irá a Avellaneda a pisar fuerte para asegurar su boleto a la fase final.
Formaciones de Racing vs. Sarmiento por el Torneo Clausura 2026 - Zona B
- Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Matías Kranevitter, Ulises Ortegoza, Gastón Lodico, Marcos Miljevic; Tomás Conechny y Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda.
- Sarmiento: Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Mauricio Martínez, Cristian Zabala, Julián Mavilla; Jonathan Herrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.
Cómo ver en vivo Racing vs. Sarmiento
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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