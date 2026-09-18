Baja sensible: Boca recibió una mala noticia para jugar con Racing por Copa Argentina

Fue ante Gimnasia de La Plata, en el estadio de Newell’s, cuando Brey se convirtió en una de las figuras de la definición al detener cuatro penales en la tanda. Por ese antecedente y por su condición de reemplazante habitual, el joven arquero aparece como la alternativa principal para ocupar el arco xeneize en un partido que definirá el pasaje a las semifinales.

Miguel Merentiel

La buena noticia: Merentiel estará disponible

No todas son malas noticias para Arruabarrena de cara al encuentro ante Racing. El entrenador podrá contar con Miguel Merentiel, ya que el delantero uruguayo finalmente no fue convocado por la selección de su país.

El atacante de 30 años había aparecido en una nómina preliminar de Uruguay, pero finalmente quedó afuera de la lista definitiva confeccionada por Diego Forlán, flamante entrenador de la Celeste tras la salida de Marcelo Bielsa.

Uruguay jugará amistosos ante Japón y Corea del Sur, pero Merentiel permanecerá en Boca y estará a disposición del cuerpo técnico para el compromiso de Copa Argentina. La presencia del delantero supone una alternativa importante para el equipo, ya que es uno de los habituales titulares.

El reclamo de Vélez todavía genera incertidumbre

Mientras Boca prepara sus próximos partidos, continúa pendiente una situación relacionada con la anterior instancia de la Copa Argentina. El Tribunal de Disciplina de la AFA postergó la resolución del reclamo presentado por Vélez, que pretende que se le otorgue el triunfo del partido correspondiente a la competencia por una supuesta alineación indebida.

El club de Liniers presentó un documento de 16 páginas en el que pidió que Boca fuera sancionado con la derrota, tomando como argumento el artículo 18.2 del Código Disciplinario. Según el planteo de Vélez, Boca habría firmado la planilla oficial con seis futbolistas extranjeros, cuando el reglamento establece un máximo de cinco. La resolución, de acuerdo con el último boletín, quedó postergada para el martes 22 de septiembre.