Baja sensible: Boca recibió una mala noticia para jugar con Racing por Copa Argentina
El arquero colombiano fue incluido en la lista de Néstor Lorenzo para la fecha FIFA y no podrá disputar los cuartos de final de la Copa Argentina.
Boca ya dejó atrás su serie ante San Pablo por la Copa Sudamericana 2026 y ahora tiene por delante dos compromisos importantes: el clásico frente a San Lorenzo y los cuartos de final de la Copa Argentina ante Racing. Sin embargo, Rodolfo Arruabarrena deberá afrontar ese último encuentro con una baja confirmada.
La ausencia será la de Álvaro Montero, quien fue convocado por la selección de Colombia para la próxima fecha FIFA. El arquero quedó incluido en la nómina elaborada por Néstor Lorenzo, por lo que estará afectado a los compromisos internacionales de su país y no podrá estar disponible para el duelo frente a la Academia.
La fecha FIFA se desarrollará entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, período en el que Colombia tiene previstos partidos ante México, Paraguay y Perú. La convocatoria llega después de una serie positiva del arquero colombiano: había tenido una ausencia reciente frente a Central Córdoba debido a que debió viajar a Colombia por un inconveniente personal, pero luego regresó al equipo y tuvo participación en partidos importantes.
Uno de sus momentos destacados se produjo en la Copa Argentina. Frente a Vélez, en el estadio Mario Alberto Kempes, el arquero fue determinante durante la definición por penales que le permitió al Xeneize avanzar a los cuartos de final. También tuvo una actuación destacada durante la serie frente a San Pablo, correspondiente a la Sudamericana. Por eso, su ausencia ante la Academia representa una modificación obligada para el entrenador.
Leandro Brey, el reemplazante de Álvaro Montero
Ante la convocatoria del colombiano, todo indica que Leandro Brey será quien ocupe el arco de Boca frente a Racing. El arquero de 23 años es el principal relevo de Montero y ya tiene antecedentes en la Copa Argentina. En esta competencia disputó siete partidos y recibió seis goles, además de protagonizar una de las actuaciones más recordadas de su carrera.
Fue ante Gimnasia de La Plata, en el estadio de Newell’s, cuando Brey se convirtió en una de las figuras de la definición al detener cuatro penales en la tanda. Por ese antecedente y por su condición de reemplazante habitual, el joven arquero aparece como la alternativa principal para ocupar el arco xeneize en un partido que definirá el pasaje a las semifinales.
La buena noticia: Merentiel estará disponible
No todas son malas noticias para Arruabarrena de cara al encuentro ante Racing. El entrenador podrá contar con Miguel Merentiel, ya que el delantero uruguayo finalmente no fue convocado por la selección de su país.
El atacante de 30 años había aparecido en una nómina preliminar de Uruguay, pero finalmente quedó afuera de la lista definitiva confeccionada por Diego Forlán, flamante entrenador de la Celeste tras la salida de Marcelo Bielsa.
Uruguay jugará amistosos ante Japón y Corea del Sur, pero Merentiel permanecerá en Boca y estará a disposición del cuerpo técnico para el compromiso de Copa Argentina. La presencia del delantero supone una alternativa importante para el equipo, ya que es uno de los habituales titulares.
El reclamo de Vélez todavía genera incertidumbre
Mientras Boca prepara sus próximos partidos, continúa pendiente una situación relacionada con la anterior instancia de la Copa Argentina. El Tribunal de Disciplina de la AFA postergó la resolución del reclamo presentado por Vélez, que pretende que se le otorgue el triunfo del partido correspondiente a la competencia por una supuesta alineación indebida.
El club de Liniers presentó un documento de 16 páginas en el que pidió que Boca fuera sancionado con la derrota, tomando como argumento el artículo 18.2 del Código Disciplinario. Según el planteo de Vélez, Boca habría firmado la planilla oficial con seis futbolistas extranjeros, cuando el reglamento establece un máximo de cinco. La resolución, de acuerdo con el último boletín, quedó postergada para el martes 22 de septiembre.
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