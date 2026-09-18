Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Racing vs. Sarmiento por el Torneo Clausura
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Racing vs. Sarmiento por el Torneo Clausura.
Este viernes a las 21.15, Racing recibe a Sarmiento en el Estadio Presidente Perón por la décima jornada de la Zona B del Torneo Clausura. El cruce contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer y será televisado por la pantalla de TNT Sports Premium.
La "Academia" atraviesa un momento crítico tras cosechar tres derrotas consecutivas, la última de ellas por 2-1 frente a Huracán. Ubicado en el último escalón de la tabla con apenas 5 unidades, el conjunto de Avellaneda está obligado a sumar de a tres ante su gente para salir del fondo de la tabla.
Por su parte, el conjunto de Junín llega en una posición mucho más favorable. Luego de igualar 1-1 como local ante Belgrano, se posiciona en el segundo lugar con 16 puntos, escoltando a Argentinos Juniors. Con un saldo de cinco victorias, un empate y tres caídas en lo que va del torneo, el "Verde" desembarca en Avellaneda con la meta de dar el golpe y afianzarse en los puestos de clasificación a la fase final.
El historial inmediato registra un antecedente sin goles: el pasado 10 de marzo, durante el Torneo Apertura 2026, firmaron un 0-0 en la ciudad de Junín.
Formaciones de Racing vs. Sarmiento por el Torneo Clausura 2026 - Zona B
- Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Matías Kranevitter, Ulises Ortegoza, Gastón Lodico, Marcos Miljevic; Tomás Conechny y Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda.
- Sarmiento: Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Mauricio Martínez, Cristian Zabala, Julián Mavilla; Jonathan Herrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Racing vs. Sarmiento por el Torneo Clausura
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario