Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Racing vs. Sarmiento por el Torneo Clausura

Por su parte, el conjunto de Junín llega en una posición mucho más favorable. Luego de igualar 1-1 como local ante Belgrano, se posiciona en el segundo lugar con 16 puntos, escoltando a Argentinos Juniors. Con un saldo de cinco victorias, un empate y tres caídas en lo que va del torneo, el "Verde" desembarca en Avellaneda con la meta de dar el golpe y afianzarse en los puestos de clasificación a la fase final.