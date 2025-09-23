Racing volvió a ganarle a Vélez y es semifinalista de la Copa Libertadores

Racing logró una nueva hazaña en el Cilindro de Avellaneda al vencer 1-0 a Vélez Sarsfield en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El único tanto del encuentro lo marcó Santiago Solari a los 37 minutos del segundo tiempo, desatando la locura de los hinchas académicos.
En la ida, disputada en el estadio José Amalfitani, Racing ya se había impuesto por 1-0 gracias al gol de Adrián “Maravilla” Martínez, por lo que cerró la serie con un global de 2-0 que lo deposita entre los cuatro mejores del continente.
El equipo de Gustavo Costas ahora espera rival en semifinales, que saldrá del cruce entre Estudiantes de La Plata y Flamengo. El conjunto brasileño ganó 2-1 en la ida, y la serie se definirá en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi.
Santiago Solari marcó el 1-0 de Racing:
Formaciones de Racing vs. Vélez por Copa Libertadores
Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Solari o Zaracho, Maravilla Martínez y Duván Vergara o Zaracho. DT: Gustavo Costas.
Vélez: Tomás Marchiori; Agustín Lagos o Jano Gordon, Emanuel Mammana, Aaron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat , Tomás Galván o Manuel Lanzini; Maher Carrizo, Braian Romero o Michael Santos e Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Datos de Racing vs. Vélez
- Hora: 19.00
- TV: Fox Sports
- Árbitro: Esteban Ostojich
- VAR: Andrés Cunha
- Estadio: Presidente Perón
