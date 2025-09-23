Copa Libertadores 2025: así quedó el cuadro de semifinales con Racing clasificado y lo que falta definir

Racing, primer semifinalista de la Copa Libertadores 2025

Con su victoria por 1-0 sobre Vélez en el Cilindro de Avellaneda, el equipo dirigido por Gustavo Costas se convirtió en el primer clasificado a las semifinales de la Copa Libertadores 2025. El equipo de Avellaneda ganó ambos encuentros (2-0 en el global) y ya se aseguró un lugar entre los cuatro mejores del continente. Sin lugar a dudas se trata de uno de los equipos que parte cómo favoritos y buscará quedarse con el título.