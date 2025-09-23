MinutoUno

Copa Libertadores 2025: así quedó el cuadro de semifinales con Racing clasificado y lo que falta definir

Deportes

La Academia eliminó a Vélez y es el primer semifinalista. River, Estudiantes, Palmeiras, Flamengo, Sao Paulo y Liga de Quito aún deberán ganarse su lugar.

Copa Libertadores 2025: así quedó el cuadro de semifinales con Racing clasificado y lo que falta definir

La Copa Libertadores 2025 entra en su etapa decisiva y ya tiene a Racing como primer semifinalista tras dejar en el camino a Vélez. Los cuartos de final continúan con series muy parejas y la definición será entre el 21 y el 29 de octubre. La gran final se disputará el 29 de noviembre en Lima.

Racing, primer semifinalista de la Copa Libertadores 2025

Con su victoria por 1-0 sobre Vélez en el Cilindro de Avellaneda, el equipo dirigido por Gustavo Costas se convirtió en el primer clasificado a las semifinales de la Copa Libertadores 2025. El equipo de Avellaneda ganó ambos encuentros (2-0 en el global) y ya se aseguró un lugar entre los cuatro mejores del continente. Sin lugar a dudas se trata de uno de los equipos que parte cómo favoritos y buscará quedarse con el título.

image

Cuartos de final de la Copa Libertadores: cruces y resultados

Partidos de ida

  • Vélez 0-1 Racing | 16 de septiembre, 19.00 | Estadio José Amalfitani, Buenos Aires

  • River 1-2 Palmeiras | 17 de septiembre, 21.30 | Estadio Monumental, Buenos Aires

  • Liga de Quito 2-0 Sao Paulo | 18 de septiembre, 17.00 | Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito

  • Flamengo 2-1 Estudiantes | 18 de septiembre, 21.30 | Estadio Maracaná, Río de Janeiro

Partidos de vuelta

  • Racing 1-0 Vélez | 23 de septiembre, 19.00 | Estadio Presidente Perón, Avellaneda

  • Palmeiras vs. River | 24 de septiembre, 21.30 | Allianz Parque, San Pablo

  • Sao Paulo vs. Liga de Quito | 25 de septiembre, 19.00 | Estadio Morumbí, San Pablo

  • Estudiantes vs. Flamengo | 25 de septiembre, 21.30 | Estadio UNO, La Plata

Cómo sigue la Copa Libertadores

  • Semifinales: se jugarán entre el 21 y el 29 de octubre, con series de ida y vuelta y sin gol de visitante.

  • Final única: será el 29 de noviembre en Lima, Perú, donde se conocerá al nuevo campeón del torneo más importante de Sudamérica.

Embed

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas