Copa Libertadores 2025: así quedó el cuadro de semifinales con Racing clasificado y lo que falta definir
La Academia eliminó a Vélez y es el primer semifinalista. River, Estudiantes, Palmeiras, Flamengo, Sao Paulo y Liga de Quito aún deberán ganarse su lugar.
La Copa Libertadores 2025 entra en su etapa decisiva y ya tiene a Racing como primer semifinalista tras dejar en el camino a Vélez. Los cuartos de final continúan con series muy parejas y la definición será entre el 21 y el 29 de octubre. La gran final se disputará el 29 de noviembre en Lima.
Racing, primer semifinalista de la Copa Libertadores 2025
Con su victoria por 1-0 sobre Vélez en el Cilindro de Avellaneda, el equipo dirigido por Gustavo Costas se convirtió en el primer clasificado a las semifinales de la Copa Libertadores 2025. El equipo de Avellaneda ganó ambos encuentros (2-0 en el global) y ya se aseguró un lugar entre los cuatro mejores del continente. Sin lugar a dudas se trata de uno de los equipos que parte cómo favoritos y buscará quedarse con el título.
Cuartos de final de la Copa Libertadores: cruces y resultados
Partidos de ida
-
Vélez 0-1 Racing | 16 de septiembre, 19.00 | Estadio José Amalfitani, Buenos Aires
-
River 1-2 Palmeiras | 17 de septiembre, 21.30 | Estadio Monumental, Buenos Aires
Liga de Quito 2-0 Sao Paulo | 18 de septiembre, 17.00 | Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito
Flamengo 2-1 Estudiantes | 18 de septiembre, 21.30 | Estadio Maracaná, Río de Janeiro
Partidos de vuelta
Racing 1-0 Vélez | 23 de septiembre, 19.00 | Estadio Presidente Perón, Avellaneda
-
Palmeiras vs. River | 24 de septiembre, 21.30 | Allianz Parque, San Pablo
Sao Paulo vs. Liga de Quito | 25 de septiembre, 19.00 | Estadio Morumbí, San Pablo
Estudiantes vs. Flamengo | 25 de septiembre, 21.30 | Estadio UNO, La Plata
Cómo sigue la Copa Libertadores
-
Semifinales: se jugarán entre el 21 y el 29 de octubre, con series de ida y vuelta y sin gol de visitante.
Final única: será el 29 de noviembre en Lima, Perú, donde se conocerá al nuevo campeón del torneo más importante de Sudamérica.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario