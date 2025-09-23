El divertido video de Gabriel Arias en la previa de Racing-Vélez por la Copa Libertadores: "Va directo a Perú"
El arquero, suplente en la revancha ante el Fortín, protagonizó un video en redes donde bromeó con Facundo Mura y apuntó a la final de la competencia.
Gabriel Arias fue protagonista de un momento distendido en la previa de Racing frente a Vélez por los cuartos de final de la Copa Libertadores. El arquero, que no será titular en la revancha en el Cilindro (en su lugar atrajará Facundo Cambeses), apareció en un video compartido por la Academia en redes sociales, donde lanzó una divertida frase que ilusionó a los hinchas.
La cuenta oficial del club compartió en sus redes sociales un video que muestra la intimidad del plantel tras un entrenamiento en Pilar. Allí, el arquero protagonizó un divertido cruce con Mura, que rápidamente se volvió viral entre los hinchas. En las imágenes, el guardameta le dice en tono de broma al defensor, que estaba arriba de una camioneta: "Va a Perú directo", en clara referencia a la final de la Copa Libertadores que se disputará en el estadio Monumental de Universitario, en Lima.

El material difundido por la cuenta oficial de la Academia se completa con más imágenes de la jornada de trabajo, donde se observa a los futbolistas distendidos pero concentrados en lo que será la revancha con Vélez en el Cilindro de Avellaneda.
La revancha entre Racing y Vélez por un lugar en semifinales de la Copa Libertadores 2025
Este martes, desde el Cilindro de Avellaneda, Racing recibirá a Vélez en el duelo decisivo de cuartos de final. Con Gustavo Costas al mando, la Academia buscará imponerse para meterse entre los cuatro mejores equipos de la Copa Libertadores. En la ida, el conjunto de Avellaneda se impuso 1-0 gracias al tanto de Adrián "Maravilla" Martínez y buscará definir la serie cómo local y seguir con vida en la competencia que está llegando a momentos decisivos.
