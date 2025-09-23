El divertido video de Gabriel Arias en la previa de Racing-Vélez por la Copa Libertadores: "Va directo a Perú"

La cuenta oficial del club compartió en sus redes sociales un video que muestra la intimidad del plantel tras un entrenamiento en Pilar. Allí, el arquero protagonizó un divertido cruce con Mura, que rápidamente se volvió viral entre los hinchas. En las imágenes, el guardameta le dice en tono de broma al defensor, que estaba arriba de una camioneta: "Va a Perú directo", en clara referencia a la final de la Copa Libertadores que se disputará en el estadio Monumental de Universitario, en Lima.