El VAR salvó a Racing tras el error de Facundo Cambeses: evitó el gol de Vélez por apenas un centímetro
El arquero académico falló en un remate de Imanol Machuca y casi regala el empate, pero reaccionó a tiempo. El VAR confirmó que la pelota no cruzó la línea.
Facundo Cambeses pasó de villano a héroe en cuestión de segundos en el partido de cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 entre Racing y Vélez. El arquero académico, uno de las piezas claves de este plantel tras la ausencia de Gabriel Arias, dejó escapar un disparo de Imanol Machuca que parecía controlado, pero consiguió recuperar la pelota sobre la línea, justo antes de que se convirtiera en el gol del empate.
En primera instancia, el juez de línea señaló que el balón había ingresado, lo que desató la protesta de Cambeses, quien afirmaba haberlo evitado. Finalmente, la intervención del VAR confirmó que la pelota no cruzó en su totalidad la línea de meta, por lo que el marcador continuó 0-0 y Racing mantuvo la ventaja en la serie.
La jugada generó tensión en el estadio, ya que un eventual tanto de Vélez habría igualado la llave. El arquero, que recientemente se ganó el puesto tras los errores de Gabriel Arias, terminó siendo clave para sostener el arco en cero y asegurar la clasificación a semifinales.
El VAR salvó a Racing tras el error de Facundo Cambeses: evitó el gol de Vélez por apenas un centímetro
Otro antecedente similar en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores
Curiosamente, Vélez ya había sufrido una situación similar en el partido de ida en Liniers. En aquella ocasión, Aarón Quirós había anotado el 1-1 parcial, pero el gol fue anulado a instancias del VAR, ya que la pelota había salido en su totalidad antes del centro de Maher Carrizo. De esta manera, Racing se benefició dos veces del VAR en la serie de cuartos de final, consolidando su pase a semifinales de la Copa Libertadores, donde espera por Estudiantes de La Plata o Flamengo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario