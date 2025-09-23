El VAR salvó a Racing tras el error de Facundo Cambeses: evitó el gol de Vélez por apenas un centímetro

Otro antecedente similar en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores

Curiosamente, Vélez ya había sufrido una situación similar en el partido de ida en Liniers. En aquella ocasión, Aarón Quirós había anotado el 1-1 parcial, pero el gol fue anulado a instancias del VAR, ya que la pelota había salido en su totalidad antes del centro de Maher Carrizo. De esta manera, Racing se benefició dos veces del VAR en la serie de cuartos de final, consolidando su pase a semifinales de la Copa Libertadores, donde espera por Estudiantes de La Plata o Flamengo.