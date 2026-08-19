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Racing vs. Belgrano por Copa Argentina: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Racing vs. Belgrano por Copa Argentina: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
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Por el pase a cuartos de final de la Copa Argentina, la Academia se mide con el Pirata cordobés. Todos los detalles.

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Este miércoles, el Estadio Único del Parque La Pedrera es el escenario del cruce entre Racing y Belgrano por los octavos de final de la Copa Argentina. La Academia busca cortar una racha negativa tras sufrir tres derrotas consecutivas, mientras que el Pirata llega entonado con tres partidos sin conocer la derrota.

Racing vs. Belgrano por Copa Argentina

Gol de la Academia en el arranque: Conechny puso el 1-0 a los 4 minutos

Racing vs. Belgrano por Copa Argentina: resultado en vivo

Cómo llegan Racing y Belgrano a este duelo

La Academia atraviesa un presente complejo tras encadenar tres derrotas consecutivas en el Torneo Clausura. Quedado en la tabla anual para acceder a certámenes continentales, el conjunto liderado por Juan Pablo Vojvoda entiende que la Copa Argentina representa la vía más directa a la Libertadores, por lo que necesita ganar para tomar aire fresco.

El Pirata, por su parte, atraviesa un momento dulce como vigente campeón del Apertura. Tras sumar siete de los últimos nueve puntos en juego y acumular dos triunfos al hilo, el cuadro cordobés aspira a dar un nuevo paso hacia los cuartos de final y mantenerse en la pelea por un nuevo título.

El vencedor de esta llave se medirá en la siguiente fase contra el ganador del duelo entre Vélez y Boca, pautado para el 2 de septiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Formaciones de Racing vs. Belgrano

Racing vs. Belgrano: datos del partido

  • Hora: 19:15
  • Lugar: Estadio Único del Parque La Pedrera
  • Árbitro: Sebastián Zunino
  • Transmisión: TyC Sports

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