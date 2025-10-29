Racing vs. Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores: resultado en vivo, goles y minuto a minuto

Santiago Sosa, presente en el Cilindro de Avellaneda
Pese a no poder jugar por el golpe que sufrió en la cara, el mediocampista central acompaña a sus compañeros en la semifinal.
EN VIVONoche de Copa
La "Academia" recibe este miércoles al "Mengao" en un partido de alto vuelo y con la expectativa de revertir la serie para meterse en la final.
Racing recibe este miércoles al poderoso Flamengo, por el partido de vuelta por las semifinales de la Copa Libertadores, con la esperanza de hacerse fuerte de local para revertir la serie y meterse en la final.
El encuentro se juega desde las 21.30 horas de este miércoles en el Cilindro de Avellaneda, con arbitraje del chileno Piero Maza Gomez y televisación de Telefe, Fox Sports y Disney+.
Por el lado de la "Academia", el conjunto de Gustavo Costas quiere regresar a la final del certamen más importante del continente, algo que solo logró en 1967, cuando la conquistó.
En tanto, el "Mengao" llega con el triunfo 1-0 logrado en el Maracaná, pero llega con algunas dudas luego de caer el fin de semana ante Fortaleza y perder la cima del Brasilerao.
El ganador de este encuentro sacará su boleto para la gran final de América, que por ahora se juega en Lima, y conocerá a su rival el jueves por la noche cuando Palmeiras reciba a Liga de Quito.
Dejá tu comentario