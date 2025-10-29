El impresionante recibimiento de Racing ante Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores
ese a la advertencia de APreViDe, los hinchas de la Academia colmaron la cancha y montaron una fiesta inolvidable en la previa del duelo ante el equipo brasilero.
Avellaneda vivió una noche inolvidable. Desde temprano, los alrededores del estadio Presidente Perón se transformaron en una marea celeste y blanca: familias, bombos, fuegos artificiales y una atmósfera cargada de emoción acompañaron al equipo en su llegada y al ingreso del plantel al campo de juego.
A pesar de la advertencia formal de APreViDe, que había prohibido el uso de pirotecnia dentro del estadio, los hinchas de Racing hicieron caso omiso y desplegaron un recibimiento que quedará grabado en la historia del club.
Bengalas, humo de colores y un aliento ensordecedor dieron forma a un espectáculo visual que sorprendió incluso a los propios jugadores en la antesala de un partido que promete ser apasionante.
El equipo dirigido por Gustavo Costas salió al campo en medio de una ovación que se sintió en todo momento. El objetivo está claro: revertir el 0-1 sufrido en el Maracaná ante Flamengo y meterse en la gran final de la Copa Libertadores, que se disputará en Lima, Perú.
Con un estadio colmado y una hinchada que no dejó de cantar, el Cilindro se convirtió en un hervidero de ilusión. Para Racing, esta semifinal representa una oportunidad única de volver a disputar una final continental después de décadas de espera, y la locura de su gente reflejó la magnitud de ese sueño que está cada vez más cerca.
La formación de Racing confirmada para recibir a Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores
Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Tomás Conechny; y Maravilla Martínez.
Los 11 de Flamengo para el duelo ante Racing por la Copa Libertadores
Agustín Rossi; Guillermo Varela, Leo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Luiz Araújo, Jorge Carrascal y Gonzalo Plata. DT: Filipe Luis.
