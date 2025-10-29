Los memes del recibimiento de Racing ante Flamengo: el Cilindro se tiñó de rojo y las redes no perdonaron
La Academia montó una fiesta impresionante en Avellaneda, pero las bengalas rojas encendieron las burlas: en redes dijeron que parecía un recibimiento de Independiente.
El Cilindro de Avellaneda vivió una noche de pura pasión en la previa del choque entre Racing y Flamengo, pero lo que pretendía ser una fiesta celeste y blanca terminó generando una lluvia de reacciones en redes sociales.
Las bengalas prendidas por los hinchas tiñeron el cielo de rojo intenso, un color que rápidamente fue asociado con Independiente, el eterno rival académico. La confusión visual fue suficiente para que distintos usuarios explotaran con memes, risas y comentarios irónicos.
En X (ex Twitter) y otras plataformas, los mensajes se multiplicaron: “Qué espectacular recibimiento de Independiente”, ironizó un usuario. “Bengalas rojas, ¡jajajaja! ¿Sos tarado, Racing?”, publicó otro. “Compren humo azul y blanco, boludos”, fue otro de los mensajes más compartidos. La situación se viralizó en cuestión minutos, con imágenes y videos que mostraban al Cilindro completamente teñido de rojo y bromas sobre una supuesta “confusión de colores” en el recibimiento.
Los mejores memes del recibimiento de Racing ante Flamengo: el Cilindro se tiñó de rojo y las redes no lo perdonaron
Más allá de las cargadas, los hinchas de Racing también defendieron la puesta en escena, destacando la magnitud del recibimiento y el ambiente inolvidable que se vivió en Avellaneda. El espectáculo visual, que combinó fuegos artificiales, humo y banderas, fue tendencia en redes y volvió a demostrar el fervor del público académico, aunque esta vez con un toque de ironía que lo convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada copera.
