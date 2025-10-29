Locura en Avellaneda: la multitudinaria llegada del micro de Racing antes del duelo decisivo ante Flamengo

Con bengalas, bombos, banderas y humo celeste y blanco, los simpatizantes de la Academia transformaron las calles en un mar de emoción. El clima fue tan imponente que el vehículo del plantel debió avanzar lentamente entre una marea humana que no dejó de cantar ni un segundo. El aliento fue total: los hinchas son conscientes de que Racing necesita revertir el 0-1 sufrido en la ida disputada en el Maracaná para alcanzar la gran final de la Copa Libertadores.