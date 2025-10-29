Locura en Avellaneda: la multitudinaria llegada del micro de Racing antes del duelo decisivo ante Flamengo
Miles de hinchas de la Academia coparon las calles y recibieron al micro del plantel con una verdadera fiesta en la previa ante el equipo brasilero por Copa Libertadores.
La previa del partido entre Racing y Flamengo se vivió con una intensidad pocas veces vista. Cuando el micro del plantel conducido por Gustavo Costas llegó a las inmediaciones del estadio Presidente Perón, una multitud de hinchas lo recibió con una verdadera fiesta popular.
Con bengalas, bombos, banderas y humo celeste y blanco, los simpatizantes de la Academia transformaron las calles en un mar de emoción. El clima fue tan imponente que el vehículo del plantel debió avanzar lentamente entre una marea humana que no dejó de cantar ni un segundo. El aliento fue total: los hinchas son conscientes de que Racing necesita revertir el 0-1 sufrido en la ida disputada en el Maracaná para alcanzar la gran final de la Copa Libertadores.
Sin lugar a dudas que las imágenes se viralizaron rápidamente en la previa de un encuentro que promete ser apasionante y dónde el equipo argentino buscará llegar a la definición de la competencia.
Desde las primeras horas de la tarde, los alrededores del estadio se llenaron. Pese a las advertencias de APreViDe sobre el uso de pirotecnia, los fanáticos no quisieron perder la oportunidad de brindar un recibimiento inolvidable al equipo. El objetivo está claro: impulsar a Racing hacia una noche histórica que le permita volver a una final continental después de casi seis décadas. En Avellaneda, la ilusión académica volvió a encenderse con toda su fuerza.
La formación de Racing confirmada para recibir a Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores
Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Tomás Conechny; y Maravilla Martínez.
Los 11 de Flamengo para el duelo ante Racing por la Copa Libertadores
Agustín Rossi; Guillermo Varela, Leo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Luiz Araújo, Jorge Carrascal y Gonzalo Plata. DT: Filipe Luis.
