Postergaron el inicio de Racing vs. Flamengo: qué pasó
La "Academia" recibe este miércoles al "Mengao" en un partido trascendental por un lugar en la final de la Copa Libertadores.
Racing recibe este miércoles al poderoso Flamengo, por el partido de vuelta por las semifinales de la Copa Libertadores, con la esperanza de hacerse fuerte de local para revertir la serie y meterse en la final, en un partido que ya inició con algunos inconvenientes por los que tuvo que posponerse el inicio.
El encuentro estaba programado para disputarse desde las 21.30 horas de este miércoles en el Cilindro de Avellaneda, con arbitraje del chileno Piero Maza Gomez y televisación de Telefe, Fox Sports y Disney+.
La expectativa es enorme en Avellaneda y en el fútbol argentino, por la posibilidad de que la "Academia" regrese a la final del certamen continental, algo que solo logró en 1967, justamente cuando conquistó la Copa.
En medio de este marco de suma tensión, el micro de Flamengo llegó tarde al estadio Presidente Perón, ya que estuvo atascado en el tránsito de Buenos Aires, lo que obligó a las autoridades de Conmebol a retrasar el inicio del juego al menos por 20 minutos.
Por reglamento, los equipos deben estar en el estadio una hora y media antes del partido. De esta forma, el nuevo horario pasa a ser 21.50 horas.
No estará el desconfiado que pueda pensar que los encargados del operativo de seguridad "pasearon" a la delegación rival como parte del "folklore". Lo cierto es que los hinchas deberán esperar 20 minutos para que comience a rodar la pelota en el Cilindro.
Formaciones de Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores
Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Juan Ignacio Nardoni, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
Flamengo: Agustín Rossi, Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar, Giorgian de Arrascaeta; Saúl Ñíguez, Jorge Carrascal y Gonzalo Plata. DT: Filipe Luis.
Datos de Racing vs. Flamengo
- Hora: 21.50
- TV: Fox Sports y Telefe
- Árbitro: Piero Maza
- VAR: Juan Lara
- Estadio: Presidente Perón
