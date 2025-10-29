Postergaron el inicio de Racing vs. Flamengo: qué pasó

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1983673435050897462&partner=&hide_thread=false ATENCIÓN: a menos de 90 minutos para el comienzo del partido en el Cilindro, el micro que traslada a Flamengo se encuentra atascado en el tráfico.



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Jp3NFEGnM9 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 29, 2025

No estará el desconfiado que pueda pensar que los encargados del operativo de seguridad "pasearon" a la delegación rival como parte del "folklore". Lo cierto es que los hinchas deberán esperar 20 minutos para que comience a rodar la pelota en el Cilindro.

Formaciones de Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Juan Ignacio Nardoni, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Flamengo: Agustín Rossi, Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar, Giorgian de Arrascaeta; Saúl Ñíguez, Jorge Carrascal y Gonzalo Plata. DT: Filipe Luis.

Datos de Racing vs. Flamengo