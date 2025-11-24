MinutoUno

EN VIVOTorneo Clausura

Racing vs. River por los octavos de final del Torneo Clausura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Racing vs. River por los octavos de final del Torneo Clausura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
Racing vs. River por los octavos de final del Torneo Clausura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
MinutoUno
Deportes
River
Racing

La Academia recibe al Millonario por los octavos de final del certamen. Todo lo que tenés que saber del segundo capítulo del clásico del morbo.

Compartí en redes:

EN VIVO

Racing y River chocan este lunes desde las 19.15 en el Cilindro por los octavos del Torneo Clausura, en el segundo capítulo del denominado clásico del morbo. El equipo de Gustavo Costas llega en alza, mientras que el de Marcelo Gallardo atraviesa una racha crítica y busca aire competitivo para seguir con vida en el certamen.

El historial reciente ante el Millonario no es favorable: apenas logró un triunfo en los últimos diez enfrentamientos, aquel por la Liga Profesional 2024 con gol de Maximiliano Salas. Sin embargo, Gustavo Costas recuperará una pieza clave, ya que Santiago Sosa utilizará una máscara para proteger su fractura en el hueso malar derecho e irá de arranque ante su exequipo.

River llega a Avellaneda en el momento más difícil desde la llegada de Marcelo Gallardo. Ganó solo dos de los últimos doce partidos y sufrió golpes duros como la eliminación ante Palmeiras en la Copa Libertadores, la caída por penales frente a Independiente Rivadavia y la derrota en el Superclásico. El reciente 0-0 ante Vélez lo dejó sin chances de acceder al tercer puesto de la tabla anual.

En este contexto, el Clausura aparece como la última vía para alcanzar un título y asegurar la clasificación a la Libertadores, un objetivo que hoy parece lejano pero que mantiene vivo el espíritu competitivo. La visita al Cilindro, además, reedita aquel cruce de Copa Argentina del 2 de octubre, donde River mostró una de sus mejores versiones.

Minuto a minuto de Racing vs. River

Live Blog Post

Lo empata Racing

Toto Fernández, con desvío en Martínez Quarta, pone el 2-2 en el Cilindro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1993105684611690716&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Gol de River, que se lo da vuelta a Racing

Justo Juanfer Quintero pone el 2-1 de River en Avellaneda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1993103609634955279&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Empata River

Gol del ingresado Ian Subiabre para igualar el partido en el Cilindro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1993103113809535226&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Ya se juega el segundo tiempo en el Cilindro

Racing le gana 1-0 a River y por ahora ese mete en cuartos de final.

Live Blog Post

Final del primer tiempo en Avellaneda

Gana Racing 1-0 con el gol de Santiago Solari en el inicio del partido.

Live Blog Post

Lo tuvo River dos veces, y se lució Cambeses

El arquero de Racing se lo tapó primero a Driussi y luego a Nacho Fernández, en una de las mejoras llegadas del "Millonario" en la primera mitad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1993088261103681854&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Tempranero gol de Racing

Santiago Solari, a los 3 minutos de juego, abrió el marcador de cabeza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1993083105574330761&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Ya se juega el clásico en el Cilindro

Racing y River buscan los cuartos de final del Torneo Clausura 2025.

Live Blog Post

Formaciones de Racing y River

  • Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
  • River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño Thiago Acosta, Nacho Fernández; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Live Blog Post

Otros datos del partido

  • Hora: 19.15
  • TV: ESPN Premium
  • Árbitro: Facundo Tello
  • Estadio: Presidente Perón

Dejá tu comentario

Temas

Te puede interesar