Racing vs. River por los octavos de final del Torneo Clausura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

River llega a Avellaneda en el momento más difícil desde la llegada de Marcelo Gallardo. Ganó solo dos de los últimos doce partidos y sufrió golpes duros como la eliminación ante Palmeiras en la Copa Libertadores, la caída por penales frente a Independiente Rivadavia y la derrota en el Superclásico. El reciente 0-0 ante Vélez lo dejó sin chances de acceder al tercer puesto de la tabla anual.