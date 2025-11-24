Racing vs. River por los octavos de final del Torneo Clausura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Lo empata Racing
Toto Fernández, con desvío en Martínez Quarta, pone el 2-2 en el Cilindro.
La Academia recibe al Millonario por los octavos de final del certamen. Todo lo que tenés que saber del segundo capítulo del clásico del morbo.
Racing y River chocan este lunes desde las 19.15 en el Cilindro por los octavos del Torneo Clausura, en el segundo capítulo del denominado clásico del morbo. El equipo de Gustavo Costas llega en alza, mientras que el de Marcelo Gallardo atraviesa una racha crítica y busca aire competitivo para seguir con vida en el certamen.
El historial reciente ante el Millonario no es favorable: apenas logró un triunfo en los últimos diez enfrentamientos, aquel por la Liga Profesional 2024 con gol de Maximiliano Salas. Sin embargo, Gustavo Costas recuperará una pieza clave, ya que Santiago Sosa utilizará una máscara para proteger su fractura en el hueso malar derecho e irá de arranque ante su exequipo.
River llega a Avellaneda en el momento más difícil desde la llegada de Marcelo Gallardo. Ganó solo dos de los últimos doce partidos y sufrió golpes duros como la eliminación ante Palmeiras en la Copa Libertadores, la caída por penales frente a Independiente Rivadavia y la derrota en el Superclásico. El reciente 0-0 ante Vélez lo dejó sin chances de acceder al tercer puesto de la tabla anual.
En este contexto, el Clausura aparece como la última vía para alcanzar un título y asegurar la clasificación a la Libertadores, un objetivo que hoy parece lejano pero que mantiene vivo el espíritu competitivo. La visita al Cilindro, además, reedita aquel cruce de Copa Argentina del 2 de octubre, donde River mostró una de sus mejores versiones.
