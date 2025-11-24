"Traicionera", el tema elegido en el Cilindro, en la previa de Racing vs. River: ¿dedicado?
El clásico lleno de morbo por la visita de Maximiliano Salas y Marcos Acuña al equipo de Avellaneda arrancó con todo.
El cruce de octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura 2025 entre Racing Club y River Plate reavivó el morbo y la hostilidad de la parcialidad local, principalmente con los ex como Maximiliano Salas y Marcos Acuña, apuntados tanto en la previa como en el inicio del encuentro.
El choque, que se juega con público en el Cilindro de Avellaneda, se vive como una oportunidad de revancha para Racing tras su reciente eliminación a manos de River en la Copa Argentina.
La tensión se palpó desde el ingreso de los equipos. El ex Racing, Marcos Acuña, fue recibido con una silbatina atronadora por los hinchas de la Academia en sus primeras intervenciones.
Además de los abucheos, la tribuna coreó fuerte el clásico cántico “el que no salta es un traidor”, un claro mensaje dirigido a los exjugadores que hoy visten la camiseta "millonaria", entre ellos el propio Acuña y Maxi Salas, quien regresa por primera vez al Cilindro.
La músicalización en el Cilindro: ¿contra Maxi Salas y Marcos Acuña?
La provocación comenzó incluso antes de que rodara la pelota. Según videos que se viralizaron en redes sociales, la música elegida para entretener a los hinchas antes de la salida de los equipos fue el tema "Traicionera", de Cali & el Dandee, Cosculluela y Sebastián Yatra.
Esta particular elección fue interpretada por la mayoría como un claro dardo musical, apuntando directamente a Salas y Acuña.
El partido promete ser vibrante, no solo por lo que ocurra dentro del campo de juego, sino por el tenso ambiente que rodea a los jugadores con pasado racinguista.
