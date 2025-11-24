"Traicionera", el tema elegido en el Cilindro, en la previa de Racing vs. River: ¿dedicado?

La músicalización en el Cilindro: ¿contra Maxi Salas y Marcos Acuña?

La provocación comenzó incluso antes de que rodara la pelota. Según videos que se viralizaron en redes sociales, la música elegida para entretener a los hinchas antes de la salida de los equipos fue el tema "Traicionera", de Cali & el Dandee, Cosculluela y Sebastián Yatra.

Esta particular elección fue interpretada por la mayoría como un claro dardo musical, apuntando directamente a Salas y Acuña.

El partido promete ser vibrante, no solo por lo que ocurra dentro del campo de juego, sino por el tenso ambiente que rodea a los jugadores con pasado racinguista.