Los 11 de Gustavo Costas para los octavos de final ante River

Racing y River se medirán el lunes en el Cilindro por los octavos del Clausura 2025, con Gustavo Costas y Marcelo Gallardo ya con los once totalmente encaminados. El clásico, que tendrá alargue y penales en caso de empate, promete enorme tensión en Avellaneda y definirá al rival de Lanús o Tigre en cuartos de final de una competencia que está más pareja que nunca.