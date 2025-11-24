Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Racing vs. River
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Racing vs. River por el Torneo Clausura 2025.
Racing y River se enfrentarán este lunes desde las 19.15 en el Cilindro por los octavos del Torneo Clausura, en el segundo capítulo del denominado clásico del morbo. El equipo de Gustavo Costas llega en alza, mientras que el de Marcelo Gallardo atraviesa una racha crítica y busca aire competitivo para seguir con vida en el certamen.
El historial reciente ante el Millonario no es favorable: apenas logró un triunfo en los últimos diez enfrentamientos, aquel por la Liga Profesional 2024 con gol de Maximiliano Salas. Sin embargo, Gustavo Costas recuperará una pieza clave, ya que Santiago Sosa utilizará una máscara para proteger su fractura en el hueso malar derecho e irá de arranque ante su exequipo.
River llega a Avellaneda en el momento más difícil desde la llegada de Marcelo Gallardo. Ganó solo dos de los últimos doce partidos y sufrió golpes duros como la eliminación ante Palmeiras en la Copa Libertadores, la caída por penales frente a Independiente Rivadavia y la derrota en el Superclásico. El reciente 0-0 ante Vélez lo dejó sin chances de acceder al tercer puesto de la tabla anual.
En este contexto, el Clausura aparece como la última vía para alcanzar un título y asegurar la clasificación a la Libertadores, un objetivo que hoy parece lejano pero que mantiene vivo el espíritu competitivo. La visita al Cilindro, además, reedita aquel cruce de Copa Argentina del 2 de octubre, donde River mostró una de sus mejores versiones.
Probables formaciones de Racing y River
- Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
- River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Juan Carlos Portillo o Kevin Castaño; Giuliano Galoppo o Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussiy Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
Cómo ver en vivo Racing vs. River
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Dejá tu comentario