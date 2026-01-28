Racing vs. Rosario Central por el Torneo Apertura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Descuenta Racing a través de Maravilla Martínez
El goleador pone el descuente con suspenso, ya que la jugada fue anulada por un presunto offside pero luego ratificada por el VAR.
La "Academia" y el "Canalla", que vienen de decepcionantes debuts, se enfrentan este miércoles en un partido clave en el Cilindro.
Racing y Rosario Central, dos candidatos que arrancaron con derrotas, chocan este miércoles en el marco de la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 19 horas de Argentina en el Cilindro de Avellaneda, con arbitraje de Fernando Echenique. Se podrá ver por ESPN Premium.
Tras el paso en falso frente a Gimnasia en el Bosque, la "Academia" regresa al Cilindro con la urgencia de sumar sus primeros puntos en el torneo.
El técnico Gustavo Costas, quien no ocultó su malestar tras el debut al asegurar que al equipo "todavía le falta mucho" para alcanzar su nivel ideal, recibió buenas noticias en las últimas horas: el chileno Damián Pizarro se convirtió en el tercer refuerzo del plantel y se confirmó la continuidad de Marcos Rojo, quien finalmente desestimó las ofertas para emigrar. Con estos nombres, Racing apuesta a fortalecer una estructura que se vio vulnerable en la primera jornada.
Por su parte, Rosario Central llega a Avellaneda con el mismo objetivo de recuperación tras caer 2-1 ante Belgrano en Arroyito, en un duelo que tuvo a Ángel Di María como goleador desde el punto penal.
El equipo de Jorge Almirón continúa con una renovación profunda y sumó a Julián Fernández, proveniente del New York City, y a Pol Fernández, libre de Godoy Cruz, alcanzando así las seis incorporaciones en este mercado. Estos nombres se acoplan a los ya arribados Jeremías Ledesma, Alexis Soto, Gastón Ávila y Vicente Pizarro, conformando un plantel renovado que buscará dar el golpe como visitante.
