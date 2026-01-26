Gran refuerzo para San Lorenzo: Luciano Vietto acordó su llegada y celebra Damián Ayude
El delantero de 32 años, sin continuidad en Racing por las lesiones, se convierte en la quinta incorporación del equipo tras levantar las inhibiciones.
San Lorenzo comienza a dar señales de reordenamiento futbolístico e institucional en medio de un mercado de pases complejo, pero cargado de expectativas. El club de Boedo cerró de palabra la incorporación de Luciano Vietto, delantero de 32 años que no fue tenido en cuenta por Gustavo Costas en Racing y que ahora buscará relanzar su carrera con la camiseta azulgrana.
El atacante firmará por una temporada y se sumará en los próximos días al plantel conducido por Damián Ayude, que ya suma cinco caras nuevas para el Torneo Apertura 2026. Su llegada se explica dentro de una lógica clara: aprovechar oportunidades de mercado en un contexto económico ajustado.
Lo que para la Academia dejó de ser una opción, para el Ciclón aparece como una posibilidad valiosa, sobre todo por la experiencia y jerarquía que puede aportar el delantero surgido en el club de Avellaneda. En Boedo entienden que, si logra continuidad física, puede transformarse en una pieza importante dentro del ataque.
En lo estrictamente futbolístico, Vietto llega tras una temporada complicada, marcada por reiteradas lesiones musculares. La más seria fue una lumbalgia provocada por una sacroileítis, que lo mantuvo fuera de las canchas durante un largo período. Su regreso a la actividad se dio luego de que la Conmebol autorizara una medicación especial para bloquear el dolor, un detalle que refleja la complejidad de su último año.
El acuerdo entre San Lorenzo y el delantero incluye objetivos vinculados a la productividad, una fórmula que busca proteger al club y, al mismo tiempo, motivar al futbolista. Si todo avanza según lo previsto, Vietto se sumará a Mathias De Ritis, Gregorio Rodríguez, Mauricio Cardillo y Gonzalo Ábrego, los otros refuerzos del Ciclón que ya quedaron habilitados.
Este movimiento se da en paralelo a una semana clave para la institución. Luego del debut con derrota ante Lanús, partido en el que Ayude no pudo utilizar a los refuerzos, San Lorenzo recibió una noticia largamente esperada: el levantamiento total de las inhibiciones en FIFA. El pago de la última deuda pendiente, correspondiente al Austin FC de la MLS por la cuota final del pase de Jhohan Romaña, permitió que desde Suiza llegara la habilitación definitiva.
De este modo, los nuevos futbolistas podrán estar disponibles para el próximo compromiso ante Newell’s en Rosario. El propio presidente provisorio del club, Sergio Costantino, había marcado el rumbo días atrás cuando afirmó: “Tenemos que dejar de salir en Policiales para ser noticia en Deportes”. En ese sentido, la incorporación de Vietto y la normalización administrativa aparecen como pasos fundamentales para cambiar el clima en Boedo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario