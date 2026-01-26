Gran refuerzo para San Lorenzo: Luciano Vietto acordó su llegada y celebra Damián Ayude

damian ayude

Este movimiento se da en paralelo a una semana clave para la institución. Luego del debut con derrota ante Lanús, partido en el que Ayude no pudo utilizar a los refuerzos, San Lorenzo recibió una noticia largamente esperada: el levantamiento total de las inhibiciones en FIFA. El pago de la última deuda pendiente, correspondiente al Austin FC de la MLS por la cuota final del pase de Jhohan Romaña, permitió que desde Suiza llegara la habilitación definitiva.

De este modo, los nuevos futbolistas podrán estar disponibles para el próximo compromiso ante Newell’s en Rosario. El propio presidente provisorio del club, Sergio Costantino, había marcado el rumbo días atrás cuando afirmó: “Tenemos que dejar de salir en Policiales para ser noticia en Deportes”. En ese sentido, la incorporación de Vietto y la normalización administrativa aparecen como pasos fundamentales para cambiar el clima en Boedo.