El fuerte descargo de Jorgelina Cardoso tras los silbidos a Ángel Di María en Avellaneda

El descargo continuó con una crítica más profunda hacia el rol de algunos medios y el impacto de las redes sociales. “Te quieren hacer creer que Boca y River tampoco te quieren y muchísimos Bosteros y Millonarios te dicen cosas hermosas en la cara”, agregó Cardoso, antes de cerrar con un mensaje contundente: “Muchos medios solo quieren generar odio, la única verdad es la que vivís en la calle, la que nadie muestra, la que nadie ve, lo virtual no es lo real. Seguí siendo quien sos. TE AMO FUERTE”.

La publicación no pasó inadvertida y tuvo respuesta del propio Di María, quien coincidió con el mensaje y reforzó la idea de que el afecto cotidiano pesa más que cualquier silbido ocasional. “Lo virtual no es real. La realidad está en la calle. En Rosario en Buenos Aires en donde estemos siempre recibimos cariño de la gente. Y es lo único que siempre nos importo. Te amo mucho. Gracias por estar ahí siempre. Por bancarme en todo momento. Que tiren. Que cada día somos más fuertes”, escribió el futbolista, cerrando el episodio con un mensaje de unidad y respaldo familiar.