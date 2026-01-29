El fuerte descargo de Jorgelina Cardoso tras los silbidos a Ángel Di María en Avellaneda
La esposa del campeón del mundo cuestionó a los medios y defendió el cariño que reciben en la calle luego del triunfo de Rosario Central ante Racing.
El triunfo de Rosario Central por 2-1 frente a Racing en Avellaneda dejó varias aristas para el análisis, pero una de las situaciones que más repercusión generó se dio fuera del campo de juego. Ángel Di María, autor de un verdadero golazo para abrir el marcador, fue reemplazado en el segundo tiempo y recibió silbidos por parte de un sector de los hinchas de la Academia.
Esa reacción, habitual en el folklore del fútbol argentino, no pasó inadvertida para Jorgelina Cardoso, esposa del futbolista, quien utilizó sus redes sociales para realizar un fuerte descargo. El Canalla llegaba al Cilindro tras una derrota inesperada en la primera fecha y logró una victoria clave con goles de Di María y Alejo Véliz, mientras que Adrián “Maravilla” Martínez descontó para el local.
Sin embargo, el foco se corrió momentáneamente cuando Fideo dejó el campo de juego y desde las tribunas bajaron silbidos hacia el campeón del mundo. A través de su cuenta de Instagram, la esposa y madre de las hijas de "Fideo" apuntó directamente contra el tratamiento mediático de la situación y remarcó que muchas veces se muestra solo una parte de la realidad.
“Te muestran los silbidos al salir de la cancha, pero nadie te muestra los aplausos de la gente de Racing en el calentamiento. Te hablan de la mala onda de Estudiantes, pero nadie sabe la cantidad de Pinchas que te dijeron ‘no somos todos iguales, te amamos crack’”, escribió, marcando una diferencia entre lo que se viraliza y lo que, según ella, ocurre en el contacto directo con la gente.
En su mensaje, la esposa de Di María también hizo referencia a otros escenarios y rivalidades históricas, cuestionando la idea de que el futbolista sea rechazado por distintas hinchadas. “Te hacen querer odiar a los de Nob y no hay día de tu vida que no te cruces un leproso y te llene de halagos. Ese aplauso en el Coloso que nadie esperaba pasó y fue hermoso para Rosario”, expresó, ampliando el contexto más allá del episodio puntual en Avellaneda.
El descargo continuó con una crítica más profunda hacia el rol de algunos medios y el impacto de las redes sociales. “Te quieren hacer creer que Boca y River tampoco te quieren y muchísimos Bosteros y Millonarios te dicen cosas hermosas en la cara”, agregó Cardoso, antes de cerrar con un mensaje contundente: “Muchos medios solo quieren generar odio, la única verdad es la que vivís en la calle, la que nadie muestra, la que nadie ve, lo virtual no es lo real. Seguí siendo quien sos. TE AMO FUERTE”.
La publicación no pasó inadvertida y tuvo respuesta del propio Di María, quien coincidió con el mensaje y reforzó la idea de que el afecto cotidiano pesa más que cualquier silbido ocasional. “Lo virtual no es real. La realidad está en la calle. En Rosario en Buenos Aires en donde estemos siempre recibimos cariño de la gente. Y es lo único que siempre nos importo. Te amo mucho. Gracias por estar ahí siempre. Por bancarme en todo momento. Que tiren. Que cada día somos más fuertes”, escribió el futbolista, cerrando el episodio con un mensaje de unidad y respaldo familiar.
