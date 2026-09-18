Racing vs. Sarmiento por el Torneo Clausura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

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La Academia encadena tres derrotas al hilo y se ubica en el último puesto de la Zona B. Sarmiento, por su parte, es el escolta de Argentinos y busca dar el golpe.
Racing y Sarmiento se enfrentan este viernes, desde las 21.15, por la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro se disputa en el Cilindro, con transmisión de TNT Sports Premium, y tiene a Leandro Rey Hilfer como árbitro principal.
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