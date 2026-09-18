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Racing vs. Sarmiento por el Torneo Clausura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Racing vs. Sarmiento por el Torneo Clausura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
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La Academia encadena tres derrotas al hilo y se ubica en el último puesto de la Zona B. Sarmiento, por su parte, es el escolta de Argentinos y busca dar el golpe.

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Racing y Sarmiento se enfrentan este viernes, desde las 21.15, por la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro se disputa en el Cilindro, con transmisión de TNT Sports Premium, y tiene a Leandro Rey Hilfer como árbitro principal.

Racing vs. Sarmiento: minuto a minuto

Comenzó el partido: seguí el resultado en vivo acá

Cómo llegan Racing y Sarmiento a este duelo

La "Academia" suma tres caídas en fila y necesita recuperarse después de la derrota por 2-1 ante Huracán en la fecha pasada. Con ese resultado, quedó en el último puesto de la Zona B, con 5 puntos, y buscará volver al triunfo para salir del fondo de la tabla.

El elenco juninense, en cambio, viene de empatar 1-1 con Belgrano como local y se mantiene segundo en la Zona B, con 16 unidades, detrás de Argentinos Juniors. El Verde acumula cinco triunfos, un empate y tres derrotas en el certamen, por lo que llega a Avellaneda con la ilusión de dar el golpe y seguir prendido en la clasificación a los playoffs.

El antecedente más reciente entre ambos se produjo el 10 de marzo, por el Torneo Apertura 2026, cuando igualaron 0-0 en Junín.

Formaciones de Racing vs. Sarmiento por el Torneo Clausura 2026 - Zona B

Horario y televisación

  • Hora: 21:15.
  • Estadio: El Cilindro.
  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
  • VAR: Salomé Di Iorio.
  • TV: TNT Sports Premium.

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