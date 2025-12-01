Racing vs. Tigre, por los cuartos del Torneo Clausura 2025: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Live Blog Post

Cómo llegan Racing y Tigre

El presente de la Academia está marcado por una mezcla de alivio y preocupación. El triunfo ante el Millonario significó una revancha deportiva tras caídas recientes y también una respuesta emocional ante el traspaso de Maximiliano Salas, un capítulo que generó ruido en el ambiente académico. Sin embargo, para Gustavo Costas la preparación del duelo llega atravesada por un panorama complejo en cuanto a lesiones: Facundo Mura y Gastón Martirena siguen con molestias que los tienen lejos de su mejor forma, mientras que Juan Ignacio Nardoni volvió a resentirse tras su retorno.

Entre tantos contratiempos, la recuperación de Felipe Pardo aparece como una bocanada de aire fresco. Además, Costas recibió el Premio Alumni al entrenador destacado, un reconocimiento que lo encontró en medio de una semana crucial, mientras Sergio “Maravilla” Martínez continúa persiguiendo su objetivo de romper una sequía de 12 partidos sin anotar.

El Matador afronta este cruce con la autoridad que le dio su victoria por 1-0 ante Lanús, un resultado construido a partir del gol de David Romero y de una sólida postura táctica planteada por Diego Dabove. Llega con una racha que incluye solo una derrota en sus últimas tres presentaciones y con la confianza de saber que ya ganó en el Cilindro en este mismo torneo, en aquel 2-1 que tuvo a Ignacio Russo como héroe en tiempo de descuento. Para los de Victoria, repetir aquella noche sería un impulso mayúsculo hacia las semifinales.

El duelo promete ser parejo y cargado de matices. El local intentará imponer su juego desde la tenencia, mientras que la visita buscará un encuentro más físico, con transiciones rápidas y presión sobre los centrales rivales. El ganador se medirá con Boca, un detalle que agrega aún más condimento a un partido que llega cargado de expectativas.