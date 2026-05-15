De Paul volvió a ilusionar a Racing y habló de un posible regreso: "Me encantaría volver"

Qué dijo Rodrigo De Paul sobre una posible vuelta a Racing

Lejos de mostrarse indiferente, remarcó que Racing ocupa un lugar especial dentro de su carrera y recordó una situación puntual que demuestra el peso sentimental que tiene el club para él. “Yo siempre pongo a Racing por delante de todo, el día que quise volver a jugar la Copa Libertadores con 20 años estando en Valencia, lo hice”, expresó.

Las palabras del volante reavivaron rápidamente la ilusión de los hinchas, aunque el propio futbolista intentó mantener la prudencia para no generar falsas expectativas. “¿Si me encantaría volver? Me encantaría. ¿Una fecha o si va a suceder? No lo sé, no hago futurología”, agregó, evitando comprometerse con un posible regreso en el corto plazo.

También explicó que prefiere manejarse con cautela porque entiende el impacto que tienen sus declaraciones dentro del mundo Racing: “No soy un tipo tibio. Tengo que entender de mi rol y una palabra de más puede confundir. No quiero ser preso de mis palabras”, sostuvo.

milito de paul

A pesar de esa prudencia, el mediocampista reconoció que mantiene contacto frecuente con figuras importantes de la actual conducción del club. “Me llaman seguido Milito y Saja para volver”, reveló, en referencia a Diego Milito y Sebastián Saja, dos hombres muy identificados con la institución y que mantienen diálogo permanente con el futbolista.

Actualmente, De Paul atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Después de conquistar la Copa del Mundo con la Albiceleste, continúa siendo una pieza clave dentro del esquema de Lionel Scaloni y además comparte plantel con Lionel Messi en Inter Miami. Sin embargo, el vínculo con la Academia permanece intacto y aparece constantemente en su horizonte futbolístico.

Por ahora no existe una fecha concreta ni negociaciones formales para concretar su regreso, pero las declaraciones del campeón del mundo volvieron a alimentar la ilusión académica. Mientras tanto, los hinchas siguen soñando con ver nuevamente a uno de los hijos pródigos del club vistiendo la camiseta celeste y blanca en el Cilindro de Avellaneda.

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