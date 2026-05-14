El cruce picante entre Miljevic y Copetti tras el pase de Rosario Central: "Sos un fantasma"
Mientras el goleador daba una entrevista tras marcarle a su exclub, el número 10 de la Academia lo cruzó con una frase provocadora que no pasó desapercibida.
La clasificación de Rosario Central a las semifinales del Torneo Apertura 2026 dejó un clima cargado de tensión dentro y fuera de la cancha. El triunfo por 2-1 frente a Racing en el Gigante de Arroyito estuvo marcado por polémicas, expulsiones y discusiones permanentes, pero el partido siguió generando repercusiones incluso después del pitazo final.
Uno de los momentos más comentados de la noche ocurrió en plena zona mixta, cuando Enzo Copetti brindaba declaraciones tras la victoria del Canalla. Mientras el delantero conversaba con la prensa, Matko Miljevic pasó por detrás y lanzó una frase que rápidamente encendió la escena: “Sos un fantasma”. El comentario tomó por sorpresa al atacante, que reaccionó de inmediato mirando hacia atrás con evidente fastidio antes de intentar continuar la entrevista.
La situación fue captada por las cámaras y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, transformándose en otro capítulo caliente de una serie que ya venía cargada de tensión desde el desarrollo del partido. Copetti, lejos de profundizar en la discusión, eligió bajar el tono cuando le consultaron por el episodio minutos más tarde.
“Un jugador de Racing pasó y dijo algo, irrepetible. No pasa nada”, expresó el delantero del conjunto canalla, todavía molesto por lo sucedido, aunque intentando evitar una polémica mayor en medio de los festejos por la clasificación.
Por eso, después del encuentro reconoció que el gol tuvo una carga emocional especial. “Contento porque dimos un paso más en esta liga y sí, una mezcla de sensaciones cuando convertí, me tocó marcharme de Racing pero siempre le tengo cariño”, afirmó el atacante tras la clasificación.
Enzo Copetti fue el verdugo de Racing en la eliminación del Torneo Apertura 2026
Más allá del cruce verbal, Copetti fue uno de los protagonistas principales de la noche por su actuación dentro del campo. El exdelantero de la Academia convirtió el gol decisivo que selló el triunfo del conjunto rosarino y le permitió al equipo avanzar a la próxima instancia del campeonato.
La jugada del tanto nació después de un rechazo corto de Santiago Sosa. El atacante aprovechó la pelota suelta dentro del área y definió junto al palo derecho de Facundo Cambeses para establecer el 2-1 definitivo. Apenas convirtió, el delantero tuvo un gesto que llamó la atención: levantó las manos y pidió disculpas hacia los hinchas de Racing presentes en el estadio.
El vínculo emocional de Copetti con la Academia sigue muy presente. El delantero vistió la camiseta del club de Avellaneda entre 2021 y 2023, etapa en la que logró conquistar un Trofeo de Campeones y construyó una fuerte identificación con gran parte de los simpatizantes.
El partido ya venía rodeado de polémicas por las decisiones arbitrales y por el enojo de Racing con el juez Darío Herrera. Las expulsiones de Adrián Martínez y Marco Di Césare, sumadas a varias revisiones extensas del VAR, elevaron la tensión durante toda la noche en Rosario.
En ese contexto cargado de nerviosismo, el cruce entre Miljevic y Copetti terminó sumando un nuevo episodio caliente a una semifinal que dejó heridas abiertas. Mientras Rosario Central celebra el pase a la próxima ronda, en Racing todavía persiste el malestar por lo ocurrido tanto dentro como fuera del campo de juego.
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