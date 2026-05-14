El cruce picante entre Miljevic y Copetti tras el pase de Rosario Central: "Sos un fantasma"

Por eso, después del encuentro reconoció que el gol tuvo una carga emocional especial. “Contento porque dimos un paso más en esta liga y sí, una mezcla de sensaciones cuando convertí, me tocó marcharme de Racing pero siempre le tengo cariño”, afirmó el atacante tras la clasificación.

Enzo Copetti fue el verdugo de Racing en la eliminación del Torneo Apertura 2026

Más allá del cruce verbal, Copetti fue uno de los protagonistas principales de la noche por su actuación dentro del campo. El exdelantero de la Academia convirtió el gol decisivo que selló el triunfo del conjunto rosarino y le permitió al equipo avanzar a la próxima instancia del campeonato.

La jugada del tanto nació después de un rechazo corto de Santiago Sosa. El atacante aprovechó la pelota suelta dentro del área y definió junto al palo derecho de Facundo Cambeses para establecer el 2-1 definitivo. Apenas convirtió, el delantero tuvo un gesto que llamó la atención: levantó las manos y pidió disculpas hacia los hinchas de Racing presentes en el estadio.

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El vínculo emocional de Copetti con la Academia sigue muy presente. El delantero vistió la camiseta del club de Avellaneda entre 2021 y 2023, etapa en la que logró conquistar un Trofeo de Campeones y construyó una fuerte identificación con gran parte de los simpatizantes.

El partido ya venía rodeado de polémicas por las decisiones arbitrales y por el enojo de Racing con el juez Darío Herrera. Las expulsiones de Adrián Martínez y Marco Di Césare, sumadas a varias revisiones extensas del VAR, elevaron la tensión durante toda la noche en Rosario.

En ese contexto cargado de nerviosismo, el cruce entre Miljevic y Copetti terminó sumando un nuevo episodio caliente a una semifinal que dejó heridas abiertas. Mientras Rosario Central celebra el pase a la próxima ronda, en Racing todavía persiste el malestar por lo ocurrido tanto dentro como fuera del campo de juego.