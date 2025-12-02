Polémica en Avellaneda: el penal que reclamó todo Racing y por el que expulsaron a Martirena

En el marco del cruce de cuartos de final del Torneo Clausura 2025, Racing y Tigre disputaron un picante partido que fue a tiempo suplementario tras el 0-0 en los 90, y que contó con una gran polémica por un posible penal que el árbitro Andrés Merlos no sancionó ni revisó en el VAR y que por las protestas, expulsó a Gastón Martirena.