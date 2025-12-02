Polémica en Avellaneda: el penal que reclamó todo Racing y por el que expulsaron a Martirena
Merlos no sancionó ni revisó un posible penal para la "Academia", y por una irónica protesta, le sacó la segunda amarilla al lateral uruguayo.
En el marco del cruce de cuartos de final del Torneo Clausura 2025, Racing y Tigre disputaron un picante partido que fue a tiempo suplementario tras el 0-0 en los 90, y que contó con una gran polémica por un posible penal que el árbitro Andrés Merlos no sancionó ni revisó en el VAR y que por las protestas, expulsó a Gastón Martirena.
En un Cilindro de Avellaneda exultante, la "Academia" y el "Matador" no pasaron del cero en los 90 reglamentarios, que también tuvieron una controversia, con la expulsión, por roja directa, de Ramón Arias en la última jugada.
Sin embargo, la jugada más comentada llegó cerca del final del primer tiempo extra, cuando el arquero Felipe Zenobio fue a descolgar un centro y pareció llevarse puesto a Tomás Conechny dentro del área. El futbolista del equipo local, incluso, tuvo que ser atendido por el golpe.
Merlos finalmente no sancionó el penal y tampoco fue llamado por el VAR para revisar la maniobra. Y como Martirena lo aplaudió presuntamente de forma irónica, le mostró la segunda amarilla para que Racing se quede con 10 hombres.
