Racing apuntó contra el arbitraje con una publicación que generó revuelo en redes

Sin embargo, el malestar institucional no quedó solamente en palabras. Desde las redes oficiales del club apareció una publicación que rápidamente generó repercusión entre hinchas, periodistas y usuarios de distintas plataformas. La cuenta oficial acompañó el resultado final del partido con una imagen sumamente sugestiva: el campo de juego del Gigante de Arroyito aparecía visiblemente inclinado y la pelota estaba en poder del árbitro Darío Herrera.

La fotografía fue interpretada por muchos como una acusación implícita hacia el juez principal del encuentro. La edición de la imagen buscó reflejar el sentimiento que quedó instalado en Avellaneda luego de la eliminación. Para el conjunto blanco y celeste, las decisiones arbitrales influyeron directamente en el resultado y la publicación funcionó como una forma de manifestar públicamente el descontento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClub/status/2054719457046544615&partner=&hide_thread=false Final de los 120 minutos con victoria local. pic.twitter.com/tqqVYXbH4e — Racing Club (@RacingClub) May 14, 2026

La imagen no tardó en viralizarse. En pocos minutos comenzó a circular masivamente entre los hinchas académicos, quienes respaldaron la postura del club y compartieron mensajes de indignación por lo ocurrido en Rosario. También hubo reacciones de simpatizantes neutrales y de fanáticos de otros equipos, algunos apoyando la protesta y otros cuestionando la decisión institucional de publicar una foto editada con ese mensaje implícito.

El detalle que más llamó la atención fue que la misma fotografía había sido publicada previamente en la cuenta oficial de Racing en X, aunque en esa versión el campo de juego aparecía normal, sin inclinación ni modificaciones evidentes. Esa comparación dejó todavía más en claro que la edición realizada para Instagram fue completamente intencional.

dario herrera

La semifinal quedó envuelta en múltiples polémicas. Además de las expulsiones, durante el encuentro hubo otras acciones discutidas y largas revisiones del VAR, incluyendo una intervención muy extensa en un gol anulado al Canalla. Todo eso alimentó la sensación de enojo en el plantel y en los dirigentes de Racing, que consideran que el equipo fue claramente perjudicado.