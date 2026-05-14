Racing apuntó contra el arbitraje con una publicación que generó revuelo en redes
En una imagen difundida en Instagram, el club mostró una cancha inclinada y al juez con la pelota en su poder, en clara alusión al descontento por las decisiones arbitrales.
La eliminación de Racing del Torneo Apertura 2026 dejó mucha bronca en Avellaneda. La derrota por 2-1 ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito no solo significó el final del camino para el equipo de Gustavo Costas, sino que además estuvo marcada por decisiones arbitrales que generaron una enorme polémica y encendieron la furia dentro de la delegación académica.
El encuentro tuvo un desenlace caliente. La Academia terminó el partido con apenas nueve futbolistas debido a las expulsiones de Adrián Martínez y Marco Di Césare, ambas muy discutidas por el conjunto visitante. La primera llegó tras la intervención del VAR, mientras que la segunda se produjo por doble amarilla. A partir de allí, en la Academia consideraron que el arbitraje de Darío Herrera condicionó el desarrollo del juego y terminó inclinando la balanza a favor del conjunto rosarino.
La tensión fue creciendo a medida que pasaron las horas posteriores al partido. Apenas finalizado el encuentro, Diego Milito fue el único integrante importante del club que tomó contacto con la prensa y no ocultó su enojo. El presidente realizó declaraciones explosivas desde el estadio de Central y dejó frases muy fuertes contra el arbitraje, asegurando que su equipo había sido perjudicado durante la semifinal.
Sin embargo, el malestar institucional no quedó solamente en palabras. Desde las redes oficiales del club apareció una publicación que rápidamente generó repercusión entre hinchas, periodistas y usuarios de distintas plataformas. La cuenta oficial acompañó el resultado final del partido con una imagen sumamente sugestiva: el campo de juego del Gigante de Arroyito aparecía visiblemente inclinado y la pelota estaba en poder del árbitro Darío Herrera.
La fotografía fue interpretada por muchos como una acusación implícita hacia el juez principal del encuentro. La edición de la imagen buscó reflejar el sentimiento que quedó instalado en Avellaneda luego de la eliminación. Para el conjunto blanco y celeste, las decisiones arbitrales influyeron directamente en el resultado y la publicación funcionó como una forma de manifestar públicamente el descontento.
La imagen no tardó en viralizarse. En pocos minutos comenzó a circular masivamente entre los hinchas académicos, quienes respaldaron la postura del club y compartieron mensajes de indignación por lo ocurrido en Rosario. También hubo reacciones de simpatizantes neutrales y de fanáticos de otros equipos, algunos apoyando la protesta y otros cuestionando la decisión institucional de publicar una foto editada con ese mensaje implícito.
El detalle que más llamó la atención fue que la misma fotografía había sido publicada previamente en la cuenta oficial de Racing en X, aunque en esa versión el campo de juego aparecía normal, sin inclinación ni modificaciones evidentes. Esa comparación dejó todavía más en claro que la edición realizada para Instagram fue completamente intencional.
La semifinal quedó envuelta en múltiples polémicas. Además de las expulsiones, durante el encuentro hubo otras acciones discutidas y largas revisiones del VAR, incluyendo una intervención muy extensa en un gol anulado al Canalla. Todo eso alimentó la sensación de enojo en el plantel y en los dirigentes de Racing, que consideran que el equipo fue claramente perjudicado.
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