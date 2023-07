Ramón Díaz será el nuevo entrenador de Vasco da Gama

Será el regreso de Ramón al fútbol de Brasil tras su fallido paso por el Botafogo, en 2020, cuando fue contratado, presentado, pero no llegó a asumir por un problema de salud.

Vasco Da Gama no jugará este fin de semana, ya que el partido ante América de Minas Gerais fue pospuesto debido a la reprogramación del duelo de ese equipo ante Corinthians por la Copa de Brasil. Con este cambio de planes, el riojano (que estará acompañado por su hijo Emiliano como ayudante de campo) tendrá más de una semana para entrenar a su nuevo grupo y debutar ante Atlético Paranaense.

En el conjunto brasilero juegan el zaguero argentino, Manuel Capasso, ex Defensa y Justicia, Newell's y Atlético Tucumán; el ex Vélez Luca Orellano; el volante Gabriel Carabajal, ex Talleres, Godoy Cruz y Argentinos Juniors.