Revelaron el castigo del Galatasaray a Mauro Icardi por su viaje con la China Suárez

Según el conductor, las apariencias de normalidad son puro maquillaje: “Yo me río cuando dicen que está todo bien porque cuando uno se pone a investigar se da cuenta que no lo está y hoy te lo voy a demostrar. ¿Sabían que a Icardi le quitaron el número que usaba de camiseta?”, lanzó al aire.

La camiseta número 99, habitual en el ex PSG, fue reasignada sin previo aviso. “Mauro usaba el 99 y ese número se lo sacaron. Me dijeron que a él lo enojó mucho esto y puso el grito en el cielo. Y lo que le dijeron es que no podía exigir nada porque ni siquiera cumplió con el pedido del club de hacer la recuperación en Turquía”, añadió Etchegoyen, respaldando su versión con documentos que, según afirma, confirman el conflicto.

icardi

Actualmente, ese dorsal lo lleva Mario Lemina, mediocampista de origen gabonés con nacionalidad francesa. “El número 99 lo tiene un futbolista gabonés nacionalizado francés que se llama Mario Lemina. Si todo está bien, ¿por qué le sacaron el número a Icardi? Aparte que es un número extraño. Podrían haber usado otro tranquilamente”, se preguntó con ironía el periodista.

Y cerró dejando abierta una incógnita que preocupa en el entorno del club otomano: “Está todo mal y esto es un detalle menor al lado de las cosas que me cuentan. Hay un lío económico también que se resolverá cuando Mauro vuelva a Estambul si es que vuelve porque a esta altura dudo de todo”.