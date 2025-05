Revelaron la represalia que el Galatasaray le dará a Mauro Icardi tras su lesión: en qué consiste

El periodista Juan Etchegoyen reveló que el club turco ha decidido tomar una drástica medida contra el jugador debido a que no cumplió con la recuperación en su país de origen. Según indicó, el Galatasaray le impondrá una sanción económica que afectará directamente su bolsillo. "Está tan tensa la cosa que estoy en condiciones de decirles que el ex de Wanda Nara, por no hacer la recuperación en Turquía, los turcos se la van a cobrar y con lo que más le importa a Mauro: la plata", expresó Etchegoyen.