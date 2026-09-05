Revés para Boca en Mendoza: Gimnasia se lo empató en la última

Cómo llegan Gimnasia y Boca

El conjunto dirigido por Darío Franco atraviesa un gran momento y es el escolta de la Zona A con 15 puntos. Además, viene de golear 3-0 a Independiente en Avellaneda, resultado que le permitió sumar su tercera victoria consecutiva y mantenerse en la pelea por el liderazgo.

Por su parte, el "Xeneize" suma 10 unidades y viene de vencer 1-0 a Lanús por el Torneo Clausura. Su último compromiso, sin embargo, fue ante Vélez por la Copa Argentina, donde igualó 0-0 durante los 90 minutos y se impuso 4-3 en la definición por penales para avanzar a los cuartos de final.

Boca tendrá poco tiempo para descansar, ya que la próxima semana enfrentará a San Pablo de Brasil por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El duelo de ida tendrá lugar en La Bombonera, mientras que la revancha se disputará en el Morumbí.