Revés para Boca en Mendoza: Gimnasia se lo empató en la última

Gimnasia lo empata en la última
El conjunto local logra la igualdad a los 93.
EN VIVOTorneo Clausura
En medio de la polémica por la Copa Argentina, el "Xeneize" se llevaba la victoria 2-1, pero el conjunto local encontró la igualdad a los 93.
18:27
17:59
17:07
16:49
16:45
16:32
16:32
16:31
Gimnasia de Mendoza y Boca igualaron 2-2 este sábado en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, en un entretenido partido por la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro estuvo marcado por la polémica en la previa, debido a que Vélez presentó un reclamo oficial para pedir la desclasificación del "Xeneize" de la Copa Argentina por mala inclusión, lo que hasta obligó a modificar la nómina de este sábado.
En este contexto, el conjunto del Vasco Arruabarrena estuvo dos veces en ventaja, pero no pudo sostener. Abrió el marcador Alan Velasco con un golazo, y luego amplió Kevin Zenón en el cierre de la primera mitad.
Sin embargo, Sabatini había igualado transitoriamente en la etapa inicial y hasta había empatado las acciones en el complemento, pero la jugada fue invalidada en una de las grandes controversias de la tarde. Pero casi a los 93, y en la última, Fernández estableció el 2-2 definitivo.
De esta manera, Boca dejó 2 puntos en el camino y si bien terminará la fecha en zona de clasificación a octavos, de darse algunos resultados, podría quedar en el puesto 8 de la tabla de la Zona A.
Dejá tu comentario