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Revés para Boca en Mendoza: Gimnasia se lo empató en la última

Revés para Boca en Mendoza: Gimnasia se lo empató en la última
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En medio de la polémica por la Copa Argentina, el "Xeneize" se llevaba la victoria 2-1, pero el conjunto local encontró la igualdad a los 93.

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Gimnasia de Mendoza y Boca igualaron 2-2 este sábado en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, en un entretenido partido por la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro estuvo marcado por la polémica en la previa, debido a que Vélez presentó un reclamo oficial para pedir la desclasificación del "Xeneize" de la Copa Argentina por mala inclusión, lo que hasta obligó a modificar la nómina de este sábado.

En este contexto, el conjunto del Vasco Arruabarrena estuvo dos veces en ventaja, pero no pudo sostener. Abrió el marcador Alan Velasco con un golazo, y luego amplió Kevin Zenón en el cierre de la primera mitad.

Sin embargo, Sabatini había igualado transitoriamente en la etapa inicial y hasta había empatado las acciones en el complemento, pero la jugada fue invalidada en una de las grandes controversias de la tarde. Pero casi a los 93, y en la última, Fernández estableció el 2-2 definitivo.

De esta manera, Boca dejó 2 puntos en el camino y si bien terminará la fecha en zona de clasificación a octavos, de darse algunos resultados, podría quedar en el puesto 8 de la tabla de la Zona A.

Minuto a minuto de Gimnasia Mendoza vs. Boca

Gimnasia lo empata en la última

El conjunto local logra la igualdad a los 93.

Empata Gimnasia otra vez, pero el VAR corrige

De nuevo Sabatini, para el 2-2 parcial; pero la jugada fue invalidada por un offside.

Boca, arriba de nuevo

Zenón pone el 2-1 en el cierre del primer tiempo.

Rápido empate de Gimnasia

El conjunto mendociono establece rápidamente la igualdad.

Gol de Boca

Alan Velasco pone el 1-0 de Boca.

Cómo llegan Gimnasia y Boca

El conjunto dirigido por Darío Franco atraviesa un gran momento y es el escolta de la Zona A con 15 puntos. Además, viene de golear 3-0 a Independiente en Avellaneda, resultado que le permitió sumar su tercera victoria consecutiva y mantenerse en la pelea por el liderazgo.

Por su parte, el "Xeneize" suma 10 unidades y viene de vencer 1-0 a Lanús por el Torneo Clausura. Su último compromiso, sin embargo, fue ante Vélez por la Copa Argentina, donde igualó 0-0 durante los 90 minutos y se impuso 4-3 en la definición por penales para avanzar a los cuartos de final.

Boca tendrá poco tiempo para descansar, ya que la próxima semana enfrentará a San Pablo de Brasil por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El duelo de ida tendrá lugar en La Bombonera, mientras que la revancha se disputará en el Morumbí.

Formaciones de Gimnasia de Mendoza vs. Boca por el Torneo Clausura - Zona A

  • Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Fermín Antonini, Tomás O’Connor, Facundo Lencioni; Esteban Fernández, Luciano Cingolani; Agustín Módica. DT: Darío Franco.

  • Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Camilo Rey Domenech, Tomás Belmonte; Leonel Flores, Enner Valencia y Alan Velasco. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Horario y televisación

  • Hora: 16:30.

  • Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie.

  • Árbitro: Darío Herrera.

  • VAR: Silvio Trucco.

  • TV: ESPN Premium.

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