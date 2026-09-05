Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Gimnasia de Mendoza vs. Boca por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Gimnasia de Mendoza vs. Boca por el Torneo Clausura.
Gimnasia de Mendoza y Boca se miden este sábado, en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, por la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro, que será dirigido por Darío Herrera, se podrá ver en vivo por ESPN Premium.
El conjunto dirigido por Darío Franco atraviesa un gran momento y es el escolta de Instituto en la Zona A con 15 puntos. Además de estar invicto en condición de local, viene de golear 3-0 a Independiente en Avellaneda, resultado que le permitió sumar su tercera victoria consecutiva y mantenerse en la pelea por el liderazgo.
Por su parte, el "Xeneize" suma 10 unidades y venció a Lanús por la séptima fecha del torneo doméstico. No obstante, su último compromiso fue ante Vélez por la Copa Argentina, donde igualó sin goles durante los 90 minutos y se impuso 4-3 en la definición por penales para avanzar a los cuartos de final, instancia en la que enfrentará a Racing.
Formaciones de Gimnasia de Mendoza vs. Boca por el Torneo Clausura - Zona A
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Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Fermín Antonini, Tomás O’Connor, Facundo Lencioni; Esteban Fernández, Luciano Cingolani; Agustín Módica. DT: Darío Franco.
Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Camilo Rey Domenech, Tomás Belmonte; Leonel Flores, Enner Valencia y Alan Velasco. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Gimnasia de Mendoza vs. Boca
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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