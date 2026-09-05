Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Gimnasia de Mendoza vs. Boca por Internet

Por su parte, el "Xeneize" suma 10 unidades y venció a Lanús por la séptima fecha del torneo doméstico. No obstante, su último compromiso fue ante Vélez por la Copa Argentina, donde igualó sin goles durante los 90 minutos y se impuso 4-3 en la definición por penales para avanzar a los cuartos de final, instancia en la que enfrentará a Racing.