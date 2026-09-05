El llamativo volantazo de Boca tras el reclamo formal de Vélez por mala inclusión

Ante la atenta mirada de todo el ambiente futbolístico, el entrenador Rodolfo Arruabarrena decidió no repetir la cuestionada maniobra: dejó afuera de la lista de 23 jugadores a Santiago Ascacibar, al arquero Javier García y, de manera elocuente, al uruguayo Leandro Lozano, quien ni siquiera ocupará un lugar en el banco de suplentes.

De esta forma, Boca redujo a cinco la disponibilidad de futbolistas extranjeros —quedando habilitados únicamente Montero, Villa, Palacios, Valencia y Romero— en un evidente gesto de cautela para apaciguar las aguas.

Sin embargo, el debate reglamentario sigue abierto y promete escalar: mientras Vélez presiona con vehemencia en los despachos de la AFA amparándose en la letra chica de los cupos, desde Futbolistas Agremiados salieron a respaldar la postura del club azul y oro, asegurando ante los medios que la institución actuó dentro del marco legal permitido y cumpliendo con los requisitos de inscripción.