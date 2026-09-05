El llamativo volantazo de Boca tras el reclamo formal de Vélez por mala inclusión
La controversia por la planilla presentada en el duelo de octavos de final de la Copa Argentina en Córdoba escaló con fuerza en las últimas horas.
El triunfo de Boca por penales frente a Vélez en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba no encontró paz en el terreno deportivo, y tras la bomba por el reclamo que se conoció este sábado por presunta mala inclusión, un cambio de último momento agrandó aún más la polémica y las especulaciones.
Apenas tres días después de aquella infartante definición, el cruce sumó un capítulo de alta tensión institucional a raíz de la denuncia formal presentada por la dirigencia de Liniers, que exige que se le den los puntos por considerar que el "Xeneize" incurrió en una inclusión indebida de futbolistas extranjeros.
El foco de la tormenta gira estrictamente alrededor de la planilla oficial firmada en el partido de la semana pasada, donde el conjunto de la Ribera incluyó a seis futbolistas extranjeros: el arquero Álvaro Montero, el defensor uruguayo Leandro Lozano y el delantero Sebastián Villa (quienes fueron titulares), sumados a Enner Valencia y Carlos Palacios (que ingresaron en el complemento) y a Ángel Romero (que permaneció en el banco de suplentes).
Si bien Romero no sumó minutos en cancha, el argumento principal del "Fortín" se ancla en que los seis integraron la nómina oficial, superando el límite reglamentario cuestionado y buscando revertir el resultado en los escritorios de cara a los cuartos de final frente a Racing.
La decisión de Rodolfo Arruabarrena en la visita de Boca ante Gimnasia de Mendoza y la disparidad de criterios
La presión generada por el reclamo formal y la repercusión de la polémica tuvieron un correlato inmediato en la diagramación del siguiente compromiso del equipo por el torneo local ante Gimnasia de Mendoza.
Ante la atenta mirada de todo el ambiente futbolístico, el entrenador Rodolfo Arruabarrena decidió no repetir la cuestionada maniobra: dejó afuera de la lista de 23 jugadores a Santiago Ascacibar, al arquero Javier García y, de manera elocuente, al uruguayo Leandro Lozano, quien ni siquiera ocupará un lugar en el banco de suplentes.
De esta forma, Boca redujo a cinco la disponibilidad de futbolistas extranjeros —quedando habilitados únicamente Montero, Villa, Palacios, Valencia y Romero— en un evidente gesto de cautela para apaciguar las aguas.
Sin embargo, el debate reglamentario sigue abierto y promete escalar: mientras Vélez presiona con vehemencia en los despachos de la AFA amparándose en la letra chica de los cupos, desde Futbolistas Agremiados salieron a respaldar la postura del club azul y oro, asegurando ante los medios que la institución actuó dentro del marco legal permitido y cumpliendo con los requisitos de inscripción.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario