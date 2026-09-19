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River cayó 2-1 ante Huracán en el Monumental y cortó su racha en el Torneo Clausura

River vs. Huracán EN VIVO por el Torneo Clausura 2026: goles minuto a minuto

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El equipo de Parque Patricios superó a River por 2 a 1 en el Monumental. El Globo cortó la buena racha del elenco de Ponzio en el cierre de la décima fecha.

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En un encuentro vibrante disputado en el Estadio Monumental, el elenco de Parque Patricios logró una valiosa victoria al derrotar por 2 a 1 a River Plate. Con este duro tropiezo en su propia casa, el conjunto millonario le puso fin a la racha ganadora que arrastraba en el Torneo Clausura.

Los goles y el desarrollo del triunfo de Huracán

  • Golpe desde el vestuario: Tal como había sucedido en el arranque, el colombiano Óscar Cortés abrió el marcador para el elenco visitante a los 9 minutos de la primera mitad.
  • Empate transitorio: Con la obligación de ir a buscar el resultado, el conjunto local logró llegar a la ansiada igualdad momentánea gracias al tanto convertido por Tomás Galván.
  • Definición sobre el final: Cuando el partido entraba en su tramo decisivo, a los 35 minutos de la etapa complementaria, el lateral Lucas Blondel selló el 2 a 1 definitivo para la alegría del Globo.
  • Impacto en la zona de clasificación: Esta victoria resulta vital para las aspiraciones del equipo de Diego Martínez, al tiempo que significa el primer tropiezo de Leonardo Ponzio desde que asumió como DT interino.

Zapatazo de Blondel para el 2 a 1

¡Golazo de Tomás Galván para el 1 a 1!

River pierde ante Huracán y sufre dos bajas por lesión en el Monumental

El gol de Huracán y las lesiones en la primera mitad

  • El golpe de la visita: A los 9 minutos del partido, el colombiano Óscar Cortés abrió el marcador para el elenco visitante a través de una excelente ejecución de tiro libre.
  • Un inicio accidentado: El equipo conducido por Leonardo Ponzio sufrió la baja de dos jugadores de forma casi inmediata. Apenas a los 6', Thiago Almada debió abandonar el campo de juego por lesión para que ingrese Lucas Beltrán. Más tarde, a los 39', Tobías Andrada también fue sustituido por Mauro Arambarri al presentar dolencias físicas.
  • Las chances del local: A pesar del marcador adverso y los drásticos cambios obligados, el local tuvo la gran oportunidad de igualar el encuentro con un peligroso remate de Sebastián Driussi, pero el arquero Hernán Galíndez se vistió de héroe con una atajada clave.
  • De cara al complemento: El dueño de casa tendrá la dura tarea de reacomodar sus líneas en los próximos 45 minutos para intentar dar vuelta la historia y estirar su racha positiva en el torneo.

¡Gol de Huracán!

Cortés marca el 1 a 0 para el "Globo" en el estadio Monumental.

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