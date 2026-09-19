River cayó 2-1 ante Huracán en el Monumental y cortó su racha en el Torneo Clausura

En un encuentro vibrante disputado en el Estadio Monumental, el elenco de Parque Patricios logró una valiosa victoria al derrotar por 2 a 1 a River Plate. Con este duro tropiezo en su propia casa, el conjunto millonario le puso fin a la racha ganadora que arrastraba en el Torneo Clausura.
Los goles y el desarrollo del triunfo de Huracán
- Golpe desde el vestuario: Tal como había sucedido en el arranque, el colombiano Óscar Cortés abrió el marcador para el elenco visitante a los 9 minutos de la primera mitad.
- Empate transitorio: Con la obligación de ir a buscar el resultado, el conjunto local logró llegar a la ansiada igualdad momentánea gracias al tanto convertido por Tomás Galván.
- Definición sobre el final: Cuando el partido entraba en su tramo decisivo, a los 35 minutos de la etapa complementaria, el lateral Lucas Blondel selló el 2 a 1 definitivo para la alegría del Globo.
- Impacto en la zona de clasificación: Esta victoria resulta vital para las aspiraciones del equipo de Diego Martínez, al tiempo que significa el primer tropiezo de Leonardo Ponzio desde que asumió como DT interino.
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