La cláusula particular que acordaron River y Vélez por la transferencia de Tobías Andrada
El Millonario adquirió el 80% del mediocampista de 19 años y la negociación incluyó una condición poco habitual. Además, Vélez le concedió prioridad por dos juveniles.
La llegada de Tobías Andrada a River no solamente dejó como resultado la incorporación de un mediocampista que rápidamente ganó protagonismo en el equipo. El acuerdo alcanzado con Vélez también contempló una serie de condiciones adicionales que fueron incluidas dentro de la operación y que ahora se conocieron públicamente.
El Millonario adquirió el 80% de los derechos económicos del volante por 7,5 millones de dólares, y uno de los puntos particulares establecidos entre las instituciones contempla la posibilidad de disputar un partido amistoso entre ambos equipos. Se trata de una cláusula que suele aparecer en algunas transferencias, aunque no necesariamente termina ejecutándose.
El amistoso que River y Vélez incluyeron en el acuerdo
Según trascendió, ambos establecieron que deberán disputar un encuentro amistoso como parte de las condiciones vinculadas al traspaso de Andrada. Sin embargo, esto no significa que el partido tenga una fecha definida ni que necesariamente vaya a realizarse.
Este tipo de cláusulas no resulta completamente novedoso. El club de Núñez ya ha incorporado condiciones similares en distintas negociaciones. En muchos casos, los amistosos previstos contractualmente finalmente no se concretan debido a cuestiones vinculadas al calendario, la planificación deportiva o la disponibilidad de los equipos.
Por ese motivo, aunque el compromiso forma parte del acuerdo, todavía no existe certeza respecto de cuándo podría llevarse adelante.
La prioridad de River por dos juveniles de Vélez
El amistoso no fue la única particularidad del acuerdo entre River y Vélez. La negociación también incluyó una prioridad de compra por dos futbolistas formados en las divisiones inferiores del Fortín. Los jugadores involucrados son Thiago Villalba, delantero de la categoría 2007, y Simón Parma, extremo nacido en 2008. Ninguno de los dos hizo todavía su debut oficial en Primera, aunque ambos ya tuvieron participación en convocatorias y llegaron a ocupar un lugar entre los suplentes.
La prioridad de compra establece un mecanismo específico. En caso de que Vélez reciba una propuesta formal por alguno de estos futbolistas y decida aceptarla, deberá comunicarle la oferta a River. A partir de ese momento, el club de Núñez contará con un plazo establecido para decidir si iguala las condiciones económicas de la propuesta. Si resuelve hacerlo, podrá quedarse con el futbolista bajo los términos contemplados en la operación.
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