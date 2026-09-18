La cláusula particular que acordaron River y Vélez por la transferencia de Tobías Andrada

La prioridad de River por dos juveniles de Vélez

El amistoso no fue la única particularidad del acuerdo entre River y Vélez. La negociación también incluyó una prioridad de compra por dos futbolistas formados en las divisiones inferiores del Fortín. Los jugadores involucrados son Thiago Villalba, delantero de la categoría 2007, y Simón Parma, extremo nacido en 2008. Ninguno de los dos hizo todavía su debut oficial en Primera, aunque ambos ya tuvieron participación en convocatorias y llegaron a ocupar un lugar entre los suplentes.

La prioridad de compra establece un mecanismo específico. En caso de que Vélez reciba una propuesta formal por alguno de estos futbolistas y decida aceptarla, deberá comunicarle la oferta a River. A partir de ese momento, el club de Núñez contará con un plazo establecido para decidir si iguala las condiciones económicas de la propuesta. Si resuelve hacerlo, podrá quedarse con el futbolista bajo los términos contemplados en la operación.